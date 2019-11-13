«Я буду драться с каждым»

Австралийская модель Аврил Мати в 2018 году кардинально поменяла свою жизнь, решив стать профессиональным боксером.

Аврил переехала в США и уже успела провести пять боев, причем ни разу не проиграв. Двоих своих соперниц девушка отправила в нокаут.

Родители выгнали Аврил из дома, когда ей было 15 лет. По ее словам, это помогло закалить характер и сделать из нее бойца. В 16 лет она начала заниматься муай-тай. В 2014-2015 годах Аврил выиграла несколько конкурсов красоты в США.

Сейчас девушка уже входит в топ 100 самых сильнейших боксерш планеты.

Помимо съемок и интенсивных занятий в спортивном зале, 32-летняя спортсменка, успевает работать фитнес-тренером и сниматься в рекламе купальников.

Мати активно развивает свой Instagram. Видео, на котором она танцует под музыку, пока закипает вода для кофе стало вирусным: за четыре дня его посмотрели более 50 тыс. пользователей.

«Я буду драться с каждым, если они лучше меня», — заявила Аврил.