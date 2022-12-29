Прибежал в спортивных штанах: шахматист Карлсен опоздал на партию ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в четверг опоздал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, но тем не менее сумел одержать победу над россиянином Владиславом Ковалевым. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Карлсен попал в пробку и приехал на партию с Ковалевым, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

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Накануне Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь одну партию - россиянину Владиславу Артемьеву.

Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен опоздал на партию с белорусом Владиславом Ковалёвым на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате (Казахстан).

Карлсен появился в турнирном зале через 2 минуты 30 секунд после начала партии. Он вбежал в комнату в толстовке, спортивных штанах и беговых кроссовках. Когда на часах оставалось уже 30 секунд (контроль в блице — 3+2), он наконец сделал свой первый ход против Ковалёва.

Однако, несмотря на задержку, Карлсену удалось выиграть партию у белорусского шахматиста. До этого ему уже удалось одержать победу на чемпионате мира по рапиду. Норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.

Белорусский шахматист Владислав Ковалев просил не запускать часы норвежца Магнуса Карлсена, пока тот опаздывал на первую партию чемпионата мира по блицу в Алма-Ате, но судьи не разрешили отклоняться от правил. Об этом Ковалев рассказал ТАСС в четверг.

В четверг Карлсен одержал победу над Ковалевым, хотя попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

"Пока ждал - это не самые приятные ощущения. Конечно, хотел дождаться, думал, успеет, и просил не запускать часы. Но арбитры сказали, что надо запустить, - сказал Ковалев. - В итоге, когда оставалось 35 секунд, он успел. Была нормальная, равная борьба, в которой чемпион мира оказался сильнее".



"Я не обижен - все бывает. Странно, что пришел в спортивном виде, но он попал в пробку, не успевал переодеться. Никаких обид нет. Он извинился", - добавил собеседник агентства.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался участвовать в автограф-сессии на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате. Об этом ТАСС в среду рассказал источник в оргкомитете.

"С другими участниками в принципе проблем нет, но Магнус, на которого большинство запросов, не хочет участвовать", - рассказал ТАСС источник в оргкомитете.

Среди посетителей чемпионата мира по рапиду и блицу большое количество детей. Некоторые сидят на трибуне с плакатами с изображением Карлсена.

В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны принять участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам из-за футболки с фразой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает NRK.

Россиянин нарушил дресс-код турнира, появившись в майке с надписью «Что уставился, придурок? Иди отсюда» на испанском языке. Эти слова Месси сказал нидерландскому нападающему Вауту Вегхорсту во время чемпионата мира по футболу-2022.

Организаторы дважды вынесли Непомнящему предупреждение, после чего он переоделся. Шахматист назвал дресс-код странным и добавил, что во главе угла должны ставить комфорт участников, а не ограничения.

10 декабря Месси оскорбил Вегхорста во время интервью после четвертьфинального матча против команды Нидерландов в Катаре. Форвард объяснил свое поведение тем, что голландец провоцировал игроков сборной Аргентины до и во время встречи.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Алма-Ате. Турнир завершится 30 декабря. В апреле-мае 2023 года Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем.

Вице президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил результат гроссмейстера Яна Непомнящего на чемпионате мира по рапиду в Алматы, где он занял 14-е место.

«В какой то момент Непомнящий имел шанс, особенно в первый день, но обиднейшее поражение в выгодной позиции подкосило его. После этого он потерял агрессивный стиль игры, стал делать много ничьих, чего не хватило для достойного результата.



Для Непомнящего сейчас любое соревнование – это поддержание спортивной формы перед матчем с Дин Лижэнем (за звание чемпиона мира в классических шахматах – Sports.ru), который, кстати, отказался от участия в чемпионате мира. Ничего критического в результате Непомнящего не вижу, ему нужно проверять и поддерживать форму, и выступление на таком турнире для этого как раз подходит.



Насколько знаю, он больше не будет играть на других турнирах перед матчем за звание чемпиона мира. Сейчас он проверил свое состояние, игровой тонус и, думаю, в блице сыграет намного лучше», – сказал Смагин.

Российский шахматист Владислав Артемьев доволен своим выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам и тем, что смог нанести единственное поражение Магнусу Карлсену. Об этом Артемьев рассказал ТАСС в среду.

Победу на турнире одержал Карлсен (10 очков). Вторым стал немец Винсент Кеймер (9,5), третьим - американец Фабиано Каруана (9,5). Россияне Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, индиец Арджун Эригайси и представитель Румынии Рихард Раппорт набрали по 9 очков. Перед заключительным туром Артемьев сохранял шансы на победу в турнире, но черными фигурами уступил Каруане.