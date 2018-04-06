Ягудин с женой попали в больницу 

1/9 "Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному , в кругу близких. Таня провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А очищал голову от гноя, а то ещё чуть-чуть и ослеп бы или сдох короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены Готовы к работе P.S. а как у вас началась неделя???", - написал Ягудин в своем Instagram

Фото: @alexei.yagudin