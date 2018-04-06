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Ягудин с женой попали в больницу
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Ягудин с женой попали в больницу 

Рамблер 3 часа назад
Российский фигурист Алексей Ягудин сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что одновременно с женой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, попал в больницу.
1/9  "Эту неделю мы с @tatianatotmyanina встретили по-семейному , в кругу близких. Таня провела уже 4ую операция на ноге, вытащили металическую конструкцию. А очищал голову от гноя, а то ещё чуть-чуть и ослеп бы или сдох короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены Готовы к работе P.S. а как у вас началась неделя???", - написал Ягудин в своем Instagram
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2/9  В ответ пользователи социальной сети начали выражать поддержку спортсменам
Фото:
3/9  Между тем один из них поинтересовался, не сделал ли Ягудин ринопластику, то есть пластическую операцию на носу. Фигурист ответил, что не делал таковой
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4/9  Напомним, что Татьяна получила серьезную травму ноги в канун Нового года. Затем она была прооперирована, а уже через месяц вернулась к тренировкам
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5/9  На тот момент Татьяна репетировала новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Звезды льда»
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал коллаж из фото прооперированной ноги супруги и своего лица с повязкой под носом. По его словам, Тотьмянина уже в четвертый раз подверглась хирургическому вмешательству на ноге: на этот раз врачи вынули из нее «металлическую конструкцию».
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