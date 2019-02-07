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Сексуальная революция в фигурном катании 

Рамблер 2 часа назад
Российские фигуристки в последнее время демонстрируют весьма откровенные наряды на показательных выступлениях. Одни из самых известных отечественных фигуристок-одиночниц Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова своими последними выступления в некотором роде шокировали образами и натолкнули на размышления о появившейся тенденции сексуальных выступлений.
Недавно фигуристка Туктамышева во время выступления осталась вообще в одном нижнем белье.
Однако тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что в откровенных нарядах современных фигуристов нет ничего предосудительного. Она рассказала "Фонтанке", что и сама однажды в 60-х, будучи фигуристкой, выступала в костюме с открытыми плечами.
«Тогда в СССР не катались с голыми плечами, это было как сейчас лифчик Туктамышевой», — сказала тренер.
Фигурное катание , Фото , Евгения Медведева , Тамара Москвина , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Фонтанка.Ру
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