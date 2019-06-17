«Мойка машин по индивидуальному заказу»

Российская фигуристка Бетина Попова помыла машину в купальнике. Фотографии процесса она выложила в Instagram.

«Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть», — подписала новые фото Бетина.

Сейчас фигуристка отдыхает на Кипре. На днях она вместе с мамой побывала на концерте группы «Звери», который прошел в духе пляжной вечеринки в Лимассоле.

Это не первая мойка машин в купальнике от Бетины Поповой. В прошлом году девушка уже выкладывала подобные фотографии в свой Instagram.

Бетина Попова — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым с весны 2016 года. В 2019 году пара стала серебряным призёром Финала Кубка России.