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«Мойка машин по индивидуальному заказу» 

Рамблер 6 часов назад
Российская фигуристка Бетина Попова помыла машину в купальнике. Фотографии процесса она выложила в Instagram.
«Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ. Жаль, в Москве машину так легко не помыть», — подписала новые фото Бетина.
Сейчас фигуристка отдыхает на Кипре. На днях она вместе с мамой побывала на концерте группы «Звери», который прошел в духе пляжной вечеринки в Лимассоле.
Это не первая мойка машин в купальнике от Бетины Поповой. В прошлом году девушка уже выкладывала подобные фотографии в свой Instagram.
Бетина Попова — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым с весны 2016 года. В 2019 году пара стала серебряным призёром Финала Кубка России.
Фигурное катание , Фото , Бетина Попова
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