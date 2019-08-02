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«Я всегда чувствовала себя изнасилованной» 

Рамблер 1 час назад
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на USA Today.
Вагнер рассказала, что это произошло в 2008 году, когда ей только исполнилось 17 лет. Фигуристка ездила на сборы в спортивный лагерь в Колорадо. Она пришла на вечеринку, но не успела вернуться домой и осталась ночевать у одного из парней. «Посреди ночи я почувствовала, как кто-то лег ко мне в постель и начал целовать. Всем телом Джон навалился на меня, положил руки на штаны, но я его остановила. Тогда он спокойно встал и ушел», — заявила она.
Вагнер много лет скрывала произошедшее. Она и Кафлин тренировались в одной команде, ездили на сборы, но никто не вспоминал о случившемся. «Я всегда чувствовала себя изнасилованной. В ту ночь у меня отняли безопасность», — подытожила она. Вагнер отметила, что фигурист никогда не извинялся перед ней.
Кафлин покончил с собой в январе 2019 года в возрасте 33 лет. После его смерти бывшая партнерша фигуриста по парному катанию Бриджит Намиотка обвинила его в сексуальном насилии.
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Фигурное катание , Фото , Эшли Вагнер , USA Today , Lenta.ru
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