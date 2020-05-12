«Ребенок тоже будет толстым» 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что с ней не хотели работать на старте карьеры. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Сначала маме на катке говорили: "Вы же полная, зачем вам ребенка отдавать, он же тоже будет толстым. Вы ненадолго у нас задержитесь"», — рассказала фигуристка.

Тренировать будущую чемпионку согласилась Елена Водорезова, которая успокоила мать спортменки, рассказав ей, что полнота не обязательно передается по наследству.

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также на ее счету две серебряных награды на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

В марте Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем..