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«Ребенок тоже будет толстым» 

Александр Котлеткин 5 часов назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что с ней не хотели работать на старте карьеры. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Сначала маме на катке говорили: "Вы же полная, зачем вам ребенка отдавать, он же тоже будет толстым. Вы ненадолго у нас задержитесь"», — рассказала фигуристка.
Тренировать будущую чемпионку согласилась Елена Водорезова, которая успокоила мать спортменки, рассказав ей, что полнота не обязательно передается по наследству.
Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также на ее счету две серебряных награды на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.
В марте Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем..
Видео дня. Легенда тяжелоатлетики Ильин уходит из спорта
Фигурное катание , Фото , Аделина Сотникова
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