Роднина возразила Тарасовой после слов о вине тренеров в деле Валиевой

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не согласилась с Татьяной Тарасовой, которая обвинила тренеров в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой, передает РБК Спорт.

"Если смотреть по законодательству — там четко расписано, кто несет ответственность и какую. Не надо обвинять тренера. Сначала докажите — потом обвиняйте", - сказала Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренера, поэтому нет смысла подозревать Филиппа Шветского в подсыпании допинга фигуристке Камиле Валиевой.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку — эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова в выпуске программы «Жизнь и судьба».

Отметим, что ранее Шветский уже был замечен в делах, связанных с допингом. В 2007 году шестеро российских гребцов дисквалифицировали. Врач взял всю вину на себя, сказав, что он вводил допинг нелегальным способом внутривенно.

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова коллеги Татьяны Тарасовой, которая ранее заявила, что российская фигуристка Камила Валиева могла получить допинг только от тренера.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе на своей странице в социальных сетях.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что не располагает доказательствами причастности тренера Этери Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил ее подопечной, фигуристкой Камилой Валиевой. Как сообщает AP, об этом заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

По его словам, WADA не может напрямую связать Тутберидзе с делом Валиевой. Нигги добавил, что «возможно, в этом замешан физиотерапевт, может быть, врач».

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«Мы думаем, что спортсменка приняла это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями. Возможно, случай Валиевой показывает, насколько важно улучшить антидопинговую систему, мы делаем это сейчас», — заявил гендиректор WADA.

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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что может грозить Татьяне Тарасовой, если будет возбуждено уголовное дело по поводу ее слов о том, что таблетку с запрещенным триметадизином фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер.

Ранее Этери Тутберидзе назвала слова Тарасовой «намеренной клеветой» и потребовала публично принести извинения.

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«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет. Даже если суд признает Тарасову виновной, то здесь все обойдется минимальным штрафом», — сказал Калинов.

При этом адвокат считает, что у Тутберидзе на самом деле «нет шансов» подать иск на Тарасову за клевету и что дело не будет возбуждено.

«Я убежден, что этого не будет. Тарасова лишь высказывает свою позицию о том, как препарат мог оказаться в организме спортсмена, но никаким образом не портит честь и достоинство какого-то конкретного человека», — сказал Калинов.

Хореограф Алексей Железняков заявил «Матч ТВ», что если бы у Всемирного антидопингового агентства (WADA) были доказательства против тренера Этери Тутберидзе по делу фигуристки Камилы Валиевой, то ее команду бы уже давно «утопили».

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сказал, что у организации нет доказательств вины тренера Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил ее подопечной Валиевой.

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— Если бы у WADA были доказательства против Тутберидзе, то ее команду давно бы уже «утопили». Представьте, за всю историю работы команды Тутберидзе ни одна девочка не была уличена в допинге. И тут спортсменка такого высочайшего уровня влетает на допинге, причем на каком‑то незначительном триметазидине, который вообще никакой роли не играет в фигурном катании. Тутберидзе начнет пичкать ее какими‑то лекарствами? Это нонсенс, который не подлежит никакому здравому рассудку. Все отлично понимают, что девочки такого уровня стоят на жестком допинговом контроле. Их на каждых соревнованиях мучают, они по несколько часов анализы сдают — это все знают. Что спортсмены, что тренеры прекрасно понимают, что к ним приковано пристальное внимание, тем более исходя из политической обстановки, где любой прокол на руку нашим «партнерам». Конечно, у WADA нет никаких доказательств против Этери по делу Валиевой. Это ясно как божий день. Мое мнение остается тем же, что и ранее: девочку просто подставили, — сказал Железняков «Матч ТВ».

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер несёт ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой. Эксперты РБК оценили её слова.

Гендиректор ФФККР Александр Коган также категорически не согласен с обвинениями в адрес Тутберидзе. Он напомнил, что и тренеров, и врачей проверяли эксперты и не обнаружили никаких нарушений.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается комментировать заявления Тарасовой, но напомнила, что Валиева — несовершеннолетняя, а значит ответственность за неё несут тренер, врач и родители и отвечают за происходящее.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что тренер не может давать никакие таблетки спортсменам, это ответственность врача. На её практике, если и были «истории с непонятным попаданием препарата», то вопросы были к врачу.

«Если сейчас спортсмен, находящийся в пуле тестируемых WADA, и берёт какой-то препарат из аптеки, то это вина спортсмена. Не верю, что Тутберидзе умышленно дала Камиле запрещенный препарат», — подчеркнула она.

Как сообщал «ГлагоL», ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором были указаны спортсмены, находящиеся в пуле тестирования организации. Валиева в нём присутствует, несмотря на четырёхлетнюю дисквалификацию.

Предварительно, Валиева вернётся к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. На время дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться за государственные деньги, но за два месяца до истечения срока отстранения она может приступить к полноценным тренировкам.

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