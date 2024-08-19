Больше не Трусова: как прошла свадьба фигуристов

Фигуристка Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Пара сыграла свадьбу в минувшие выходные. За организацию торжества, которое прошло в традиционном стиле, отвечала продюсер Яна Рудковская. Кадрами одного из самых важных дней в своей жизни Александра делилась с поклонниками в социальных сетях.

Как сообщает Sport24.ru, мероприятие началось со сборов невесты. Вместе с подругами Трусовой делали укладку и макияж. Затем в торжественном зале ЗАГСа состоялась церемония бракосочетания, где присутствовали только самые близкие люди фигуристов. Завершилась свадьба в старинной усадьбе в Подмосковье, под громкие аплодисменты сотни гостей.

Уже скоро молодожены отправятся на Мальдивы, где проведут неделю в одном из самых роскошных отелей страны. Такой подарок новобрачным сделала Яна Рудковская.

Кадры звездной спортивной свадьбы — в галерее «Рамблера».