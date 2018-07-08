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Волнительный матч
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Волнительный матч 

Рамблер 2 часа назад
Российская сборная вернулась из Сочи в Москву после поражения.
1/14  Российская сборная вернулась из Сочи в Москву после поражения по пенальти от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
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2/14  Несмотря на горечь поражения, болельщики благодарны футболистам — сборная дошла до четвертьфинала впервые за все время участия в чемпионатах мира по футболу.
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3/14  Сочинский стадион побил рекорды как по посещаемости, так и по накалу страстей, игру посетили свыше 44 тысяч зрителей.
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4/14  Российские футболисты надеялись выйти в полуфинал и не скрывали эмоций, когда это не удалось.
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5/14  Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в этом матче.
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6/14  А Артем Дзюба не смог скрыть слез после окончания игры.
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Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья — 2:2. А по пенальти выиграли хорваты.
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