Волнительный матч 

1/14 Российская сборная вернулась из Сочи в Москву после поражения по пенальти от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. РИА Новости Фото:

2/14 Несмотря на горечь поражения, болельщики благодарны футболистам — сборная дошла до четвертьфинала впервые за все время участия в чемпионатах мира по футболу. ТАСС Фото:

3/14 Сочинский стадион побил рекорды как по посещаемости, так и по накалу страстей, игру посетили свыше 44 тысяч зрителей. РИА Новости Фото:

4/14 Российские футболисты надеялись выйти в полуфинал и не скрывали эмоций, когда это не удалось. ТАСС Фото:

5/14 Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в этом матче. ТАСС Фото: