Тарасов задолжал ей 15 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов бывшей супруге Оксане. Об этом сообщил её адвокат Сергей Жорин. По его словам, Тарасов должен выплатить алименты на общую сумму более 15 млн рублей.

Оксана — бывшая спортсменка, занималась художественной гимнастикой и даже была призером чемпионата России.

Тарасов женился на Оксане в 21 год. Познакомились они случайно — Дмитрий подвозил девушку до дома, и она ему понравилось. Дмитрий и Оксана начали встречаться и достаточно быстро поженились.

Пара прожила в браке два года, у них родилась дочка Ангелина.

Хобби Оксаны — татуировки. Большая часть ее тела покрыта красивыми рисунками. Она не стесняется демонстрировать нательную живопись своим подписчикам.

Сейчас Оксана занимается карьерой дочки, Ангелины: девочка уже стала моделью. Нынешняя жена Тарасова, Анастасия Костенко , считает, что Ангелине не нужно становиться моделью, из-за этого между Оксаной и Анастасией даже случился конфликт.

Оксана активно ведет свои социальные сети, несмотря на то что все свободное время уделяет дочке.

Оксана внимательно следит за телом, не забывает поделиться своей красотой с подписчиками.

Несмотря на развод с Тарасовым, который, по слухам, случился из-за его измены, Оксана продолжает жить своей жизнью и чувствует себя хорошо.