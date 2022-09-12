«Найдем другого соперника»: Джикия о возможном отказе боснийцев от матча с Россией

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу отказа лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича принять участие в товарищеском матче с национальной командой России.

«Если честно, даже не видел их высказываний. Только вчера узнал, что планируется товарищеская игра. Если не ошибаюсь, то 19-го числа у нас кубковый матч с «Зенитом». Посмотрим, как сложится. Точно знаю, что будем собираться в Киргизии, а вот по поводу матча с Боснией не уверен. Пусть они высказываются. Это зависит от их федерации и страны. Захотят — приедут играть, не захотят — не приедут. Думаю, найдем другого соперника, если что», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

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9 сентября Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил о проведении матча против команды России 19 ноября в Санкт-Петербурге. Позднее против организации встречи высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины Джеко и Пьянич.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала руководство УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Об этом пишет «Чемпионат».

В УАФ напомнили функционерам ассоциаций об отстранении российских команд от участия во всех международных официальных соревнованиях.

По мнению руководства украинской организации, в сложившейся ситуации решение боснийской федерации о проведении товарищеского матча «выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине».

«Просим пересмотреть решение», - призвали в УАФ.

Оно наносит ущерб имиджу Боснии и Герцеговины, вредит отношениям между украинской и боснийской ассоциациями, подчеркнули в УАФ.

Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит 200 тысяч евро за матч со сборной России, сообщает Dnevni avaz.

Кроме того, отмечается, что российская сторона также возьмет на себя все расходы на проезд и проживание боснийской сборной.

В пятницу Боснийский футбольный союз заявил, что сборная их страны и Россия сыграют 19 ноября в Санкт Петербурге. Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеского матча с боснийской командой.

В феврале ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские команды от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. УЕФА заявил, что не имеет ничего против проведения товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с командой России в Санкт Петербурге.

Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против товарищеского матча Россией.

Группа болельщиков BHFanaticos в соцсетях опубликовала фото российского флага, старого герба Боснии и Герцеговины с датой матча и надписью "Бойкот".

Отметим, BHFanaticos или BHF является самой большой в Боснии и Герцеговине организация спортивных болельщиков.

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отреагировал на решение футбольных властей страны согласится на поездку в Россию для проведения товарищеского матча с местной страной.

«Я слышал о решении федерации. Они знают мою позицию. Мне звонили и спрашивали, что я думаю о подобной игре. Я сказал всё, что думал, а потом был удивлён противоположному решению. Оно неудачное. У меня нет слов. Как только сборная начинает играть хорошо, всегда что-то идёт не так. У меня нет слов. Они знают мою позицию, я просто скажу, что это нехорошо», — приводит слова Пьянича Sportske.ba.

По сведениям источника, бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» отказывается участвовать в матче.

36-летний боснийский нападающий Эдин Джеко, занимающий пост капитана национальной сборной, выступил против проведения товарищеского матча со сборной России, который уже запланирован на ноябрь этого года.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», — приводит слова Джеко Avaz.

Напомним, Джеко в настоящий момент является игроком миланского «Интера». В нынешнем сезоне он принял участие в шести встречах за итальянский клуб, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе сборной Боснии и Герцеговины он дебютировал в июне 2007 года и с тех пор провёл уже 124 матча на международном уровне, отметившись 63 голами.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал журналистам обратиться за комментариями о причинах отказа играть с российской сборной непосредственно к боснийцам Эдину Джеко и Миралему Пьяничу.

Отмечается, что ведущий полузащитник боснийской сборной Пьянич резко раскритиковал решение руководства о проведении товарищеского матча с россиянами. Капитан сборной Эдин Джеко, в свою очередь, подчеркнул, что выступает «против игры [с российской сборной], пока страдают невинные люди».

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», - уточнил Карпин.

Напомним, что 9 сентября стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют товарищеский матч 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Игроки национальной команды призывают отменить матч со сборной России.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал негативную реакцию ряда боснийских футболистов на товарищеский матч со сборной России.

Ранее капитан команды Эдин Джеко призвал национальную федерацию отказаться от встречи. Такой же позиции придерживаются полузащитник Миралем Пьянич, а также член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.

«Посылать сборную Боснии не надо, но России не стоит перед ними унижаться, у них есть проблемы, «свое мнение», под которой поддаваться не стоит. Не хотят играть с нами? И не надо! Это безобразно, ужасно, как себя они введут из-за политики. Ну, раз боятся нас, тогда играть не надо.



Россия не должна опускаться и унижаться до уровня Боснии Герцеговины. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси! Либо можно провести игру с колумбийцами или бразильцами», – цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что не желающих играть матч с национальной командой игроков Боснии и герцеговины нельзя заставить поменять свое мнение.

«Люди имеют право на такую позицию — их же нельзя заставить. Согласен с позицией людей, которые говорят, что для них во главе спорт, а не политика. Всегда будет кто-то за, а кто-то против. Как мы можем решать? Все живые люди: кому-то нравится, а кому-то не нравится. Если Джеко или Пьянич говорят, что не поедут, то их же нельзя заставить. Если разрешат, то поедут. Каждый вправе выбирать», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об отказе некоторых игроков Боснии и Герцеговины играть против сборной России.

«Надо все равно играть с Боснией. Джеко и Пьянич политизированы, но мир меняется. Надо играть с теми, кто хочет», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Функционер добавил, что сборная Боснии состоит не только из двух игроков, другие футболисты могут выйти на матч с Россией.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о проведении товарищеского матча, который должен состояться 19 ноября. Ближайшая встреча сборной России пройдет 24 сентября против Киргизии.

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на то, что ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в национальную команду на товарищеский матч со сборной России.