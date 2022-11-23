Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
«После переговоров с „Манчестер Юнайтед“ мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта.
Я люблю «Юнайтед» и фанатов, которые никогда не изменятся.
Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего", — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФК.
Отмечается, что решение о разрыве контракта вступает в силу незамедлительно.
Ранее сообщалось, что игроки «МЮ» потребовали, чтобы Роналду покинул клуб. Их возмущение вызвало скандальное интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.
В нем он раскритиковал политику клуба, а также его руководителей. В частности, он заявил, что «не уважает» менеджера Эрика тен Хага.
Руководство клуба также жестко отреагировало на высказывания футболиста. Ему выписали штраф в размере £1 млн.
Криштиану Роналду останется без компенсации после ухода из «Манчестер Юнайтед». Футболист не получит 16 млн фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
Контракт с португальцем должен был действовать еще семь месяцев – до июня 2023 года. Еженедельно игрок должен был получать по 500 тыс. фунтов стерлингов.
Издание отмечает, что юристы клуба пытались разорвать соглашение с момента выхода интервью Криштиану, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни, который выступал в составе «Манчестер Юнайтед», прокомментировал решение клуба и португальского нападающего Криштиану Роналду расторгнуть контракт, передает Metro.
«Очевидно, что мне, как его бывшему одноклубнику и болельщику «Манчестер Юнайтед», грустно видеть, что все так закончилось. Но я думаю, что после его интервью, после того, как он атаковал клуб, другого варианта не было.
Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он фантастически послужил [«МЮ»]», — заявил Руни.
Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что уход португальца из английского клуба пойдет на пользу обеим сторонам.
Во вторник было объявлено, что 37 летний португалец покинул «МЮ» «по обоюдному согласию». В ноябре Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Юнайтед» на разных уровнях, а также бывших товарищей по команде и экспертов.
— Думаю, что теперь обе стороны в восторге. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба. Был недоволен, ясно дал понять, но я также думаю, что (главный тренер) Эрик тен Хаг тоже получил то, что хотел в этой ситуации. Обе стороны довольны — двигайтесь дальше, к следующей главе в карьере Криштиану Роналду.
Куда он перейдет? Не знаю. Думаю, это зависит от мотивации. Лига чемпионов, деньги? Просто продолжать играть где нибудь в хорошем климате? Процесс выбора будет происходить за кулисами, но мы все узнаем в свое время, — приводит слова Фердинанда Express.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», летом прошлого года он вернулся в «МЮ», за который ранее выступал с 2003 по 2009 год.
Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уходе из «МЮ» португальского нападающего Криштиану Роналду, проведя параллель с российским форвардом Артёмом Дзюбой. Оба игрока сейчас являются свободными агентами.
«Их пути в последнее время схожи. Роналду тоже претендует на большое уважение со стороны клубов, но забывает, что возраст. Возраст тянет человека вниз. Каждому приходит свое время», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов предположил, где может продолжить клубную карьеру португальский нападающий Криштиану Роналду.
— Я не знаю, чего ожидать от Роналду дальше. Ему 37 лет уже, еще неизвестно, кто его возьмет и кому он будет нужен. Возрастной ценз уже.
В его возрасте уже все или в Америку, или в Китай едут доигрывать за хорошие деньги. Пусть идет туда, где его устроят. Вот и все, — заявил Гаврилов «Газете.Ru».
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» выразил сомнения, что португальский форвард Криштиану Роналду подошел бы под критерии уральского клуба.
Во вторник стало известно, что форвард сборной Португалии покидает «Манчестер Юнайтед», решение было принято по обоюдному согласию сторон.
— Надо быть на месте человека, принимающего решение. Хороший человек — не профессия, а хороший футболист — не догма. Надо понимать до конца, что там было, почему Криштиану расторг контракт, кто прав, кто виноват. Как бы я поступил на месте руководителей МЮ? Да хрен его знает. Возможно, так же, а может и нет. Сложно войти в ситуацию, в которой я не нахожусь. Не знаю, продолжит ли он карьеру. Пусть об этом он сам думает, или агенты какие то, — сказал Еремякин «Матч ТВ».
— Представим, что Сычевой уходит из «Оренбурга» и ему нужна срочная замена. Взяли бы португальца к себе?
— Я бы тоже его не взял. У нас есть некая позиция по топовым, именитым, известным футболистам. Мы очень критически к этому относимся с некоторых пор. Нам регулярно что то предлагается. И мы всегда оцениваем игрока по многим составляющим. И многие под наши критерии не подходят. Сомневаюсь, что Роналду подошел бы под них.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что хотел бы видеть в команде нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
— Криштиану оказался на рынке свободных агентов. Хотели бы его увидеть в «Урале»?
— Я хотел бы видеть в нашей команде Месси, он бы нам очень помог. Но пока он, к сожалению, с Аргентиной на чемпионате мира. Надеюсь, когда нибудь у нас появится такой футболист, как Месси, — сказал Иванов на пресс конференции.
Бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин прокомментировал разрыв контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».
«Не удивлён — были недовольны и клуб, и Криштиану, потому пошли на обострение. Интервью стало обострением. Криштиану хотел уйти в межсезонье. Вопрос был: договорятся по поводу расторжения? Договорились», — приводит слова экс-нападающего «Аякса» издание «Чемпионат».
По мнению эксперта, легендарный португалец ещё сможет заиграть за топовый клуб и даст форму молодым футболистам благодаря своему атлетизму.
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
— Думаю, в итоге проиграют все, кроме, пожалуй, главного тренера «Манчестер Юнайтед». Взял бы я его в «Бернли»? Нам нужны игроки, которые умеют бегать! — цитирует BBC Компани.
Португальский агент Паулу Барбоза поделился мыслями на тему того, кто из именитых игроков — Лионель Месси или Криштиану Роналду — лучше проведет чемпионат мира в Катаре, передает «Спорт-Экспресс».
«Турнир — это турнир. Но если мы проанализируем дистанцию с начала клубного сезона до сегодняшнего дня, то Месси, конечно, выглядит предпочтительнее. Он показал намного больше, чем Роналду. Повторюсь, Криштиану даже отказался проходить предсезонку. Пропустил немало игр. Никто не знает, в какой сейчас он форме. Так что на бумаге у Лео больше шансов, чтобы успешнее отыграть на этом ЧМ», — заявил Барбоза.
Сборная Аргентины уже стартовала на турнире, команда 22 ноября проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед.
Португалия с Роналду, который 22 ноября покинул «Манчестер Юнайтед» стартует на мундиале 24 ноября поединком с Ганой.