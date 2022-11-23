— Надо быть на месте человека, принимающего решение. Хороший человек — не профессия, а хороший футболист — не догма. Надо понимать до конца, что там было, почему Криштиану расторг контракт, кто прав, кто виноват. Как бы я поступил на месте руководителей МЮ? Да хрен его знает. Возможно, так же, а может и нет. Сложно войти в ситуацию, в которой я не нахожусь. Не знаю, продолжит ли он карьеру. Пусть об этом он сам думает, или агенты какие то, — сказал Еремякин «Матч ТВ».



— Представим, что Сычевой уходит из «Оренбурга» и ему нужна срочная замена. Взяли бы португальца к себе?



— Я бы тоже его не взял. У нас есть некая позиция по топовым, именитым, известным футболистам. Мы очень критически к этому относимся с некоторых пор. Нам регулярно что то предлагается. И мы всегда оцениваем игрока по многим составляющим. И многие под наши критерии не подходят. Сомневаюсь, что Роналду подошел бы под них.