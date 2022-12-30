Как в России отреагировали на смерть Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью нападающего Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет, и направил президенту Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — гласит телеграмма.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Пеле является единственным игроком в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира.

Ушёл из жизни легендарный бразильский футболист Пеле. Единственного трёхкратного чемпиона мира очень многое в жизни связывало с Россией. Он неоднократно был в Москве, играл со сборной СССР, встречался с президентом России Владимиром Путиным и часто позитивно высказывался о нашей национальной команде. Вспоминаем, что говорил Пеле о России и не только.

Как Пеле играл со сборной СССР

Король футбола всегда успешно встречался со сборной СССР. Первый раз Пеле сыграл с советской национальной командой на чемпионате мира — 1958. Тогда сборная Бразилии победила со счётом 2:0, а нападающий отметился результативной передачей (второй гол). В матче с СССР был его первый выход на поле на ЧМ-1958. Затем он забивал в каждой игре на турнире, а в финале сделал дубль в ворота Швеции, завоевав первый трофей чемпиона мира. Следующие два матча со сборной СССР Пеле сыграл в 1965 году. 4 июля Бразилия разгромила советскую команду в Москве в «Лужниках» (3:0), а Король футбола записал на свой счёт два гола и результативную передачу.

Что говорил Пеле о сборной России перед ЧМ-2018

Легендарный футболист пропустил чемпионат мира в России. Он не смог приехать из-за проблем со спиной. За несколько месяцев до турнира Пеле прибыл в Москву на жеребьёвку ЧМ-2018, но передвигался на инвалидной коляске. Однако Король футбола дал свой прогноз на турнир, который, кажется, воодушевил сборную России.

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«Мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире. Что касается Бразилии, то думаю, что у нас будет команда, которой по силам дойти до решающего матча. Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет чемпионат мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира. Что касается лучшего игрока турнира, то, очевидно, я должен выбрать бразильца, раз наша команда победит. На сегодня наиболее очевидный претендент — это Неймар».

Перед ЧМ-2014 Пеле тоже оценивал перспективы сборной России. И говорил о перспективах своей страны в зимнем виде спорта:

«Сейчас более вероятно, что Россия станет чемпионом мира по футболу, чем Бразилия – по хоккею. Наша страна специализируется на других видах спорта, не зимних. Баскетбол, например. Я действительно произносил эту фразу раньше, но это всё было в шутку».

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью НСН рассказал, как играл против Пеле и встречался с ним в Москве, признав, что у знаменитого бразильца был талант от Бога.

«С Пеле нельзя никого сравнить. Ни Марадона, ни Месси, ни Эйсебио, ни Роналду, они все разные, но величайшее мастерство Пеле было особенным, божьим даром. Он уже в 15 лет подписал контракт с "Сантосом", а в 16 был основным игроком на Чемпионате мира в Швеции. Я помню, как он забил мне гол: прошел по центру поля, начал на замахах убирать одного, второго, третьего, начал врываться по левому флангу в нашу штрафную, я вылетел навстречу, смотря за его ногой и мячом, а он быстренько подсек мяч и перекинул в девятину, это было удивительно. Игра с Бразилией запомнилась мне забитым голом в мои ворота», - сказал Кавазашвили.

Он рассказал о подробностях матча СССР - Бразилия (0:3), который состоялся в Москве в 1965 году на глазах у 102-х тысяч зрителей.

«Каждый из нас, попавших тогда в состав сборной СССР, был счастлив, потому что для нас одно название сборной Бразилии было громогласным и авторитетным, это была лучшая команда современности. Все хотели попасть в основной состав и когда меня не поставили в первом тайме, я даже чуточку обиделся. Ну, кто не хотел выйти на поле, поздороваться, соприкоснуться, столкнуться с такими легендами, как Гарринча, Пеле, Вава и так далее? Мне тогда было 24 года. После того, как мне сказали, что выйду во втором тайме, я был уверен, что не пропущу. Эти 45 минут были для меня как огромная шикарная песня под аккомпанемент 100 тысяч болельщиков, которые хлопали каждому действию Пеле. Раскрою секрет, все мечтали играть против Пеле, чтобы его закрыть, это поручили Георгию Сичинава, который был великолепным технарем. Однако, когда началась игра, стало понятно, что его не удержать, Жора понял, что согласился опрометчиво, и они поменялись с Валерием Ворониным, но Пеле и одного, и второго обводил, как хотел, да и остальные оставались у него за спиной», - вспомнил голкипер.

Кавазашвили также рассказал об истории его фото с Пеле и их новой встрече в Москве.

«Прошло много лет, примерно в 2001-2002 году была годовщина смерти великого вратаря Льва Яшина, Пеле пригласили в Москву и он прилетел. Мы с ним встречались, я показал Пеле нашу совместную фотографию, он ее подписал, но сначала хотел отобрать. Я не отдал, сказав, что это единственная фотография , он засмеялся и ответил: "Хорошо", а потом, когда сидели за столом, все мы пели дифирамбы, хотя там были футболисты высочайшего класса. Там были олимпийские чемпионы, призеры Чемпионата мира, чемпионы Европы, но каждый подходил к Пеле, как к иконе, и жал ему руку, а кто-то даже лез обниматься. Он написал на фото "Анзор", подчеркнул и расписался, но, к сожалению, эту фотографию у меня забрал какой-то бессовестный журналист, и она пропала», - заключил собеседник НСН.

Легендарный бразильский футболист Пеле умер на 83 году жизни, проиграв в борьбе с раком. Во всем мире его считали лучшим из лучших. Он дружил с коллегами, в числе которых был советский футболист Лев Яшин, было несколько встреч с российским президентом Владимиром Путиным.

Дружба с советским вратарем

Сразу, как стало известно о смерти Пеле, в телеграм-канале Сборной России по футболу выложили снимок, где еще молодой Пеле улыбается вместе с вратарем сборной СССР Львом Яшиным. После первого титула чемпиона мира (всего у него их три) Пеле приехал в СССР играть товарищеский матч с футболистами СССР. Это был его дебют в составе Сборной Бразилии.

Тогда, в 1965 году, он единственный раз сумел поразить ворота «русской легенды» футбола Льва Яшина. Они восхищались игрой друг друга. Каждая встреча для обоих становилась праздником.

Яшин познакомил Пеле с супругой Валентиной Тимофеевной. В интервью «Коммерсанту» бразильская звезда заявлял, что Яшин его самый лучший друг за пределами родины.

«Нас связывала большая дружба. Я его очень любил, а после его смерти виделся с вдовой этого великого голкипера», – рассказывал журналистам Пеле.

В 2003 году, будучи с очередным визитом в Москве, Пеле возложил цветы к памятнику своего друга Льва Яшина.

Визиты легендарного футболиста в Россию

Всего у Пеле было шесть визитов в Россию. Дважды – в 1997 и 2003 годах – были рекламные туры, где он продвигал бразильский кофе со своим именем на этикетке, а также другие продукты.

В сентябре 1988 года Пеле пригласили на открытие Московского гольф-клуба. В Краснодар в 2014 году Пеле приезжал с почетной миссией: запуск эксклюзивной акции «Играй как Пеле».

В декабре 2017 года в Россию приехала большая делегация звезд футбола. В архивах фотожурналистов хранится снимок с жеребьевки чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году. На снимке Пеле пожимает руку российскому президенту Владимиру Путину и что-то увлеченно показывает на телефоне. Уже тогда спортсмен страдал от недуга и передвигался на инвалидной коляске, но не утратил оптимизма.

Два года назад, уже будучи тяжело больным, в интервью «Российской газете» он сказал, что благодарит Бога за яркую и насыщенную жизнь.

«Куда бы я ни ехал, в какое бы место я ни приезжал, меня везде хорошо принимают. Двери всего мира открыты. Я надеюсь, что, когда попаду на небеса, Бог примет меня так же, как сегодня меня принимает весь мир благодаря нашему любимому футболу», – говорил Пеле.

Президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк познакомился с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле в Канаде в 1987 году, они оба представляли свои страны на зимнем фестивале. Об этом Третьяк рассказал ТАСС в пятницу.

Пеле скончался 29 декабря, ему было 82 года. Он был единственным в мире футболистом, трижды выигравшим чемпионат мира (1958, 1962, 1970).

"Это король футбола. Что тут можно говорить? И любой мальчик в мире мечтал быть, как Пеле. Не только фанаты футбола, но и болельщики всего мира скорбят, потому что он был потрясающим игроком", - отметил Третьяк.

Собеседник агентства рассказал историю своего знакомства с Пеле.

"В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звезд Национальной хоккейной лиги (серия Рандеву-87 - прим. ТАСС). Туда приехало все высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я - от Советского Союза, Пеле - от Бразилии, от Бельгии - знаменитый велосипедист Аксель Меркс, - сказал Третьяк. - Там мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей".

"Я подошел перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я. Ну а потом, когда мы вышли, и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле, и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались, и он так посмотрел на меня. После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями", - добавил Третьяк.

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле объединил миллионы людей своей игрой, поэтому полузащитник футбольного клуба "Ростов" и сборной России Даниил Уткин рад, что ему удалось встретиться с ним вживую. Об этом Уткин рассказал ТАСС в пятницу.

Пеле умер 29 декабря, ему было 82 года. В 2014 году бразилец посетил академию футбольного клуба "Краснодар", воспитанником которой является Уткин.

ФК Ростов

"Ушла легенда, эпоха. Он объединил миллионы людей своей выдающийся игрой. Я очень рад , что мне посчастливилось увидеть его вживую", - сказал Уткин.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «Матч ТВ», что с легендарным футболистом Пеле у него есть три памятных воспоминания, где в том числе есть личная встреча во время чемпионата мира.

— Конец года ознаменовался скорбными событиями. Совсем недавно ушел из жизни легенда «Зенита» Сергей Дмитриев, вчера стало известно о смерти «короля футбола» Пеле. С трехкратным чемпионом мира у меня связано несколько событий из жизни. Первое: чемпионат мира 1966 года, черно белый телевизор, мне 10 лет. Это был не самый удачный турнир для сборной Бразилии, которая тогда не стала чемпионом, но все равно даже на том маленьком экране телевизора была видна магия этого игрока.



Второе: книга нашего знаменитого журналиста Игоря Сергеевича Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол…». Из этой книги имена футболистов вошли в сознания людей.



Третье: мимолетная встреча с Пеле во время чемпионата мира по футболу в Бразилии 2014 года, где я был представлен ему как руководитель Континентальной хоккейной лиги. В этой короткой беседе мы успели поговорить и про хоккей, и про футбол.



Когда я пришел в «Зенит» Пеле прислал мне свою футболку с автографом, где были также написаны пожелания и успехи для «Зенита». Он вообще очень высоко ценил дружбу бразильцев и россиян. Футболка клуба «Сантос», где он ставил рекорды, находится на почетном месте в моей коллекции, — сказал Медведев.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился со «Звездой» воспоминаниями о том, как играл с Пеле в футбол.

Он рассказал, что за всю жизнь несколько раз встречался с Пеле. Обычно это была формальная обстановка, на различных мероприятиях ФИФА.

«Два раза в жизни мне удалось с ним пообщаться более тесно, это чемпионат мира для юношей до 17 лет в Швейцарии, где-то в 80-х годах. Там не только удалось пообщаться, но и поиграть в футбол. И после этого, конечно, попили чай, пообщались», - рассказал Колосков.

Этот легендарный футболист произвел на Колосково впечатление простого человека, который легко общался в разных компаниях и всегда был инициатором бесед.

«И второй раз (встреча - Прим.ред.) - в Москве, в посольстве Бразилии. Это известие застало меня врасплох. Честно говоря, вызвало в душе бурю эмоций от тех встреч», - сказал президент РФС.

По его словам, не стало человека, которого всегда приводили в пример. Однако от этой трагедии величие Пеле не изменится - он всегда будет королем футбола, заключил Колосков.

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался о смерти трёхкратного чемпиона мира по футболу в составе национальной команды Бразилии Пеле.

«Я, наверное, один из немногих, которые против него ещё и сыграли, и был на ЧМ 1970, где он в третий раз стал чемпионом мира. Футбол осиротел. Можно спорить, кто лучше, Месси или Роналду. Но король футбола – он один! – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».