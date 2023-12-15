Такие как я рождаются раз в 50 лет: как сейчас выглядит Андрей Аршавин

Бывший футболист ФК «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что такие игроки как он, рождаются раз в 50 лет. Так спортсмен ответил на вопрос о воспитании «нового Аршавина» в академии сине-бело-голубых в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ». Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Есть ли мечта воспитать нового Аршавина? Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать. Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — объяснил Аршавин.

Футболист завершил карьеру в 2018 году в казахстанском клубе «Кайрат».

Спортсмен также выступал за такие клубы, как петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань». Андрей Аршавин был одним из лидеров футбольной сборной России 2000-х.