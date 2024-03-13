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Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения из «Краснодара»

Владимир Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения с поста главного тренера «Краснодара».

Ивич был отправлен в отставку сегодня 13 марта.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

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Ивич получит 1,5 миллиона евро за увольнение из «Краснодара»

Владимир Ивич получит 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с «Краснодаром», сообщил «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 13 марта, «Краснодар» уволил Ивича с поста главного тренера после вылета команды из Кубка России от «Химок». Клуб не выиграл ни одного официального матча в 2024 году (два поражения, одна ничья). Соглашение с сербским наставником было рассчитано до декабря 2024 года.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл ЦСКА, и занял шестое место в РПЛ в сезоне 2022/23.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в РПЛ. В следующем туре «быки» сыграют на выезде с «Локомотивом». Матч пройдет после паузы на игры сборных.

Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Хашига после ничьей с «Рубином». После поражения от «Ростова» тренер ответил на грубость Галицкого (Иван Карпов)

У Владимира Ивича возник конфликт с руководством «Краснодара».

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.

По данным инсайдера Ивана Карпова, проблемы в отношениях Ивича с руководством «Краснодара» обострились после ничьей с Рубином» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ – утверждается, что после матча Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига. Кроме того, после поражения от «Ростова» в следующем туре (1:2) Ивич осадил владельца клуба Сергея Галицкого после того, как тот нагрубил ему в личном разговоре.

Также отмечается, что Ивич пользовался авторитетом среди лидеров команды, что не нравилось части руководства «Краснодара».

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Мостовой: «Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Ивич вёл себя по-футбольному, не было никаких скандалов. Проиграли — ну бывает. «Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича. Есть команда, болельщики, стадион. Но никто не знает, как сейчас повернётся турнирная ситуация. Возможно, команда начнёт выигрывать. Тренер на поле не выходит — играют футболисты», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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Ловчев: «Совсем недавно все восхищались «Краснодаром» Ивича, но хозяин — барин»

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что решение «Краснодара» расстаться с главным тренером Владимиром Ивичем является инициативой президента клуба Сергея Галицкого.

— Сейчас все решения принимаются в зависимости от результата команды, а не от того, какую игру ставит тренер, какой у него состав. Совсем недавно все не могли нарадоваться на «Краснодар» Ивича, восхищались первым местом команды, а потом возобновился сезон и начались трудности. Во многих командах есть проблемы, у «Спартака» тоже игра на игру не приходится. Так что дело в том, что хозяин — барин, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

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Губерниев: «Если Ивича возьмут в «Спартак», то получится шило на мыло. Спасти их может только Черчесов»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов смог бы решить все проблемы «Спартака», заявил «Матч ТВ» ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист Иван Карпов в социальных сетях сообщал, что Ивич может возглавить «Спартак».

— Если Ивича возьмут в «Спартак», то получится шило на мыло. Я «красно‑белых» возглавить не могу, у меня много съемок, лыжи, биатлон. Мне бы разобраться с жилищным вопросом в Малиновке. Думаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо отправить дорогами Ивича. Если серб придет в «Спартак», это будет еще одно неправильное решение клуба, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

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Быстров: по результатам можно оценить, что "Краснодар" был не готов к возобновлению чемпионата

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался об увольнении Владимира Ивича из "Краснодара".

"Это лучше, чем в "Спартаке". Там есть разногласия, есть скандалы, нет результата ни в Кубке, ни в чемпионате, но все равно человек работает спокойненько. Главное — у него работа, и все. Краснодарцы начали подготовку ко второй части поздно, потому что они собрались так же, как и "Спартак", в двадцатых числах. Мне кажется, было недостаточное количество дней, чтобы подготовиться к первым матчам, но в принципе и по результатам можно оценить, что они были не готовы", - сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".

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Червиченко: если «Спартак» умудрится подписать Ивича, сможет опередить «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном приглашении на пост наставника московской команды экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Теперь Ивич со спокойной душой может возглавлять «Спартак», если он перейдёт, то правильно сделает. Мне кажется, если «Спартак» умудрится его быстро подписать, то Ивич придёт и начнёт работать так, что «Спартак» в конце сезона сможет опередить «Краснодар». «Спартак» научился работать быстро, но это надо делать мгновенно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался об уходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем сегодня, 13 марта. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в телеграм-канале.

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Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича

Член правления санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Напомним, в среду, 13 марта, стало известно об уходе сербского специалиста из краснодарского клуба. Аршавин заявил, что «быки» ещё могли бы побороться за первое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина «РБК».

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