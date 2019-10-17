«Голая» журналистка вернулась в КХЛ

Хоккейная журналистка Соня Гудим вернулась в челябинский «Трактор» . Теперь она ведет свое шоу «Гудим с Гудим». Об этом сообщает Sport.Ru.

«Хоккей больше не будет прежним. Трепещи, КХЛ. Трансфер тысячелетия состоялся, я вернулась в «Трактор», — написала девушка в инстаграме.

Гудим работала в микст-зоне на домашних матчах «Трактора» — и прославилась откровенными нарядами.

Девушка даже обещала взять интервью у игроков «Трактора» голой, если команда выиграет Кубок Гагарина.

Весной 2018 года она покинула клуб из-за публичных выступлений против загрязнения экологии. Видимо девушке и руководству удалось найти общий язык. Фанаты трактора ликуют.