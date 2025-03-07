Лед не выдержал ее красоты: самая горячая хоккеистка мира

В Канаде хоккей — настолько популярный вид спорта, что в него играют не только мужчины, но и женщины. Поэтому родители юной Микайлы Демайтер, не задумываясь, отдали девочку в хоккейную секцию. Микайла несколько лет успешно защищала ворота канадской команды Bluewater Hawks, пока не прониклась новой страстью.

В 2017 году она начала вести аккаунт в социальных сетях. Спортивная фигура и выразительная внешность позволили Микайле быстро завоевать сердца сотен тысяч поклонников, и вскоре перед ней открылись двери лучших модельных агентств страны. В итоге Демайтер пришлось отказаться от спортивной карьеры и начать новую главу жизни.

«Дорогой хоккей, настало время попрощаться. Пришло время перевернуть страницу. Впервые ты не будешь моим главным занятием», — написала спортсменка в социальных сетях.

С тех пор прошло уже пять лет. Несмотря на то, что Микайла давно не выходит на лед, в прессе за ней закрепилось почетное звание самой горячей хоккеистки мира. За ее жизнью следят 3 миллиона преданных фанатов, которые не скупятся на комплименты в адрес 24-летней красавицы.

Как выглядит королева канадского льда — в галерее «Рамблера».