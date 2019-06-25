Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая красивая рестлерша пострадала от рук фаната 

Рамблер 2 часа назад
Фанат схватил американскую рестлершу Скарлетт Бордо и прижал к себе прямо во время матча. Во время боя, пытаясь подняться с пола, спортсменка положила руку на заграждение, отделяющее фанатов. Внезапно один из зрителей схватил ее за запястье и притянул к себе. Выбраться из цепких объятий мужчины Бордо помогла ее соперница.
После матча девушка пожаловалась на организаторов. Она заявила, что после происшествия чувствует себя отвратительно.
«Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до спортсменов без их согласия!» — написала Бордо.
Фанаты так же поддержали спортсменку. Они выразили недоумение, почему человек схвативший рестлершу, не был удален охраной сразу во время матча.
Скарлетт Бордо выступает в профессиональном рестлинге с 2012 года. 28-летняя спортсменка признана одной из самых красивых рестлерш в истории спорта.
MMA , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам14
Аршавина застали c новой подругой1
Глушаков ответил Бузовой6
Навка вступилась за Рудковскую1
Неймар обеднеет в «Барселоне» на 13 млн евро
Видео
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
03:25
Глушаков ответил Бузовой
Футбол
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение