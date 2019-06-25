Самая красивая рестлерша пострадала от рук фаната

Фанат схватил американскую рестлершу Скарлетт Бордо и прижал к себе прямо во время матча. Во время боя, пытаясь подняться с пола, спортсменка положила руку на заграждение, отделяющее фанатов. Внезапно один из зрителей схватил ее за запястье и притянул к себе. Выбраться из цепких объятий мужчины Бордо помогла ее соперница.

После матча девушка пожаловалась на организаторов. Она заявила, что после происшествия чувствует себя отвратительно.

«Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до спортсменов без их согласия!» — написала Бордо.

Фанаты так же поддержали спортсменку. Они выразили недоумение, почему человек схвативший рестлершу, не был удален охраной сразу во время матча.

Скарлетт Бордо выступает в профессиональном рестлинге с 2012 года. 28-летняя спортсменка признана одной из самых красивых рестлерш в истории спорта.