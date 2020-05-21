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«Всегда хотела большую грудь. Свои у меня точно не вырастут» 

Александр Котлеткин 4 часа назад
Спортсменки из смешанных единоборств массово увеличивают грудь. «Улучшение» добавляет красавицам восторженных подписчиков в социальных сетях, а в случае спортивных неудач всегда можно заняться рекламой. Об этом рассказал Чемпионат.com.
Перед первым боем в UFC спортсменку Перл Гонзалез едва не отстранили из-за имплантов в груди. Гонзалез скрыла от Атлетической комиссии, что сделала операцию.
«Я бы не хотела, чтобы весь мир знал о моей пластической операции, я собираюсь показать всем, что у меня есть не только импланты, но и навыки талантливого бойца», — заявила тогда спортсменка.
В этом бою Гонзалез все же проиграла своей сопернице. Вскоре Гонзалез потерпела ещё одно поражение и покинула UFC, сейчас она успешно сражается в промоушене Invicta.
Польская звезда боев без правил Йоанна Енджейчик решила изменить внешность после трех поражений в четырёх боях. Болельщики сразу обратили внимание на новый образ девушки, правда перед следующим поединком Енджейчик смогла уложиться в вес только со второй попытки.
Бек Роулингс сделала новую грудь в 2016 году. Обновление идеально подошло к яркой внешности спортсменки. Через 3 недели после операции она уже приступила к активным тренировкам. Сейчас девушка бьется в Bellator, а также попробовала себя в кровавых поединках на кулаках.
Для американки Рэйчел Остович внешность оказалась важнее спортивных достижений. Девушка чаще терпит поражения, чем побеждает соперниц, но остается одной из самых популярных красоток ММА.
Звездная красотка Пейдж Ванзант тоже не стала скрывать перемены в себе. «Всегда хотела большую грудь. Свои у меня точно не вырастут, поэтому я просто их купила», — заявила девушка. Сейчас у 26-летней американки два с половиной миллиона подписчиков в Instagram.
Видео дня. Москвичка ежедневно пробегает в квартире 10 км
Комментарии 5
MMA , Фото , Рэйчел Остович , Чемпионат.com
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