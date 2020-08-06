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«Зачем дерешься? Иди готовь борщ» 

Александр Котлеткин 3 часа назад
Россиянка Яна Куницкая, выступающая в UFC, пожаловалась на соотечественников и русскоязычных пользователей соцсетей. Об этом сообщает Lenta.ru.
По мнению 30-летней спортсменки, в России все же разделяют профессии на женские и мужские. «В США иначе. Никто не скажет тебе: "Зачем дерешься? Иди готовь борщ". У нас же такое отношение постоянно», — призналась Куницкая.
Именно из-за негатива со стороны россиян спортсменка не ведет страничку в Instagram на родном языке. «Очень много критики, а плюсов практически нет», — добавила она.
Куницкая известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На ее счету 12 побед и пять поражений. Последний бой с участием россиянки состоялся в декабре 2019-го. Тогда она уступила британке Аспен Ладд.
Видео дня. Возобновляются матчи Лиги Европы
MMA , Фото , Яна Куницкая
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