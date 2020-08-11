Красотка из ММА выносит соперниц нокаутом 

Валери Лореда обладает не только привлекательной внешностью, но и могучими ударами.

Недавно девушка-боец выиграла свой третий поединок карьере, нокаутировав Тару Графф во втором раунде. Победу девушка отпраздновала красивым танцем прямо в октагоне, порадовав наблюдавших за трансляцией болельщиков. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Спортсменка всего 22 года, но она уже считается одной из самых перспективных девушек в ММА. Валери родилась во Флориде в семье эмигрантов из Парагвая. Она с детства занималась тхэквондо.

В 15 лет Лореда завоевала бронзовую медаль чемпионате Испании и заняла второе место на чемпионате Германии.

В 2017 году она попала в составе сборной Парагвая на чемпионат мира, но в категории до 67 килограмм без шансов проиграла Мелиссе Паньотте на ранней стадии. Спортсменка завершила свою карьеру в тхэквондо, имея четвёртый дан, и ушла в ММА. Лореда мечтает стать самой сильной женщиной в мире боевых искусств.