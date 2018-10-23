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Лыжник Устюгов госпитализирован
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Лыжник Устюгов госпитализирован 

Рамблер 23 октября 2018
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Сергей Устюгов был госпитализирован после падения с лыжероллеров во время тренировочного занятия, сообщает ТАСС.
«В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска. Сегодня он был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования по поводу травмы пальца руки», — цитирует Крамера NRK.
Устюгов является двукратным чемпионом мира. Отмечается, что первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.
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