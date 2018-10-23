Лыжник Устюгов госпитализирован

«В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска. Сегодня он был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования по поводу травмы пальца руки», — цитирует Крамера NRK.

Устюгов является двукратным чемпионом мира. Отмечается, что первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.