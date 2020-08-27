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Обаятельная сибирячка из сборной России 

Александр Котлеткин 27 августа 2020
Российская скелетонистка Юлия Канакина до 14 лет занималась балетом в родном Красноярске. Ровно до тех пор, пока прямо на уроке физкультуры ей не предложили попробовать себя в Олимпийской сборной.
Как сообщает РИА Новости Спорт, Канакина получила приглашение на тренировки по художественной гимнастике. Через некоторое время хореограф предупредил о чрезмерных нагрузках и возможных последствиях для здоровья. В результате девушка приняла решение сменить гимнастику на скелетон. И не зря!
В 2015 году девушка стала третьей в розыгрыше Кубка России. В 2018 году она взяла серебряную медаль на Чемпионате мира среди юниоров. 4 января 2019 года Юлия завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в немецком Альтенберге.
В свободное время Юлия старается смотреть соревнования по фигурному катанию. Также спортсменка обожает путешествия в южные страны. "Люблю посмотреть "Орел и решка", смотрю также блоги людей, которые переехали в Америку жить. Банально, но интересно". Сама же Канакина заявила, что не рассматривает вариант переезда в США.
Сейчас у обаятельной красавицы чуть больше 64 тысяч подписчиков в Instagram.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
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Около спорта , Фото , Юлий Канакин , СБОРНАЯ РОССИИ
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