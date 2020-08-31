Опасная красотка с шикарной растяжкой 

Сара Дамьянович — обладательница черного пояса по тхэквондо, двукратная чемпионка Балкан, призер чемпионата Европы. Кроме того девушка обожает футбол и ведет прогноз погоды на сербском ТВ. В прошлом году Сара одержала победу в конкурсе красоты Miss Asia Global 2019. Еще сербка ведет блог в Instagram, а пользователи TikTok фанатеют от ее растяжки, которую она демонстрирует во время тренировок по тхэквондо. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Сара Дамьянович прославилась во время чемпионата мира по футболу в России. Она появлялась в кадре исключительно в майке сборной Сербии, а перед тем как рассказать о погоде, показательно чеканила мяч.

«Я играла в футбол всю свою жизнь. Да и сейчас делаю это, как только у меня появляется немного свободного времени. И, конечно же, я обожаю смотреть футбол по телевизору», — признаётся девушка.

Кроме того, хорошая растяжка позволяет Саре делать удивительные трюки. К примеру, она спокойно сбивает ногой футбольный мяч с головы высокого мужчины.

На сегодняшний момент Дамьянович считает спорт своим главным приоритетом. Сербская красотка уверена, что ещё успеет получить славу инстаграм-модели и фитнес-блогера, а пока решила сосредоточиться на участии в крупных международных турнирах по тхэквондо и развитии футбольных навыков.