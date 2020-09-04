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Что стало с футболистом Дмитрием Сычевым 

Александр Котлеткин 4 часа назад
Дмитрий Сычев родился в Омске 26 октября 1983 года в семье легкоатлетки и футболиста. Он тренировался в школе омского «Динамо», после девятого класса попал в петербургскую футбольную академию «Смена», откуда получил вызов в юниорскую сборную страны. Позже попал в тамбовский «Спартак», в декабре 2001 года перешел в московский «Спартак», где играл до 2004 года, затем попал в марсельский «Олимпик», а в 2004-2015 годах выступал за московский «Локомотив».
В 2002-2010 годах Сычев играл за сборную России, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Чемпионом России он стал в 2004 году и тогда же впервые был признан футболистом года. Завершил свою карьеру Сычев в декабре 2019-го, успев перед этим поиграть в казахстанском «Окжетпесе» и серьезно увлечься пляжным футболом.
Издание «Гол.ру» рассказало, что сейчас Сычев занимается собственным подкастом, много читает и делится книжными рекомендациями с поклонниками.
Бывший футболист стал фанатом чая, он ездил на плантации и в монастыри Китая. Также он оказался неплохим серфингистом и совладельцем магазина, где продают товары для серфинга. «Гол.ру» попросило Сычева описать себя в 2020 году и экс-футболист заявил, что он — счастливый человек.
«Это человек, стремящийся к новым вызовам, вершинам и идеям. И главное − знающий, как этого добиться. И на данный момент — счастливый человек», — заявил он.
После завершения карьеры он «сломал шаблон»: не стал экспертом на спортивном канале или тренером, а завел свой собственный подкаст и сделал его популярным.
Видео дня. Сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций
Комментарии 5
Около спорта , Фото , Дмитрий Сычев , Спартак , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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