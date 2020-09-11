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Что стало с вратарем Сергеем Овчинниковым 

Александр Котлеткин 6 часов назад
Овчинников родился 10 ноября 1970 в Москве. В семь лет попал в школу московского «Динамо», после ее окончания — в основную команду, а в 1991-м оказался в «Локомотиве». Овчинников, оказавшийся настоящим хозяином у своих ворот, получил прозвище Босс, его трижды признавали лучшим вратарем.
В канун 1997 года стало известно, что Овчинников будет выступать за португальскую «Бенфику». Позже он оказался в «Алверке» и «Порту», затем снова побывал в «Локомотиве» и «Динамо», а завершил карьеру в 2006 году после конфликта с судьями во время матча «Динамо» с «Москвой».
Овчинников начал спорить с решением бокового судьи об угловом, используя нецензурные выражения и неприличные жесты. Главный арбитр Игорь Захаров заметил это, подошел к Овчинникову, тот ему нахамил, получил красную карточку и схватил Захарова за грудки. Позже ему вынесли дисквалификацию на пять матчей, но на поле вратарь так и не вернулся.
Среди командных достижений Овчинникова — звания Чемпиона России, Обладателя Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.
Тренерскую карьеру он начал с «Локомотива», а в марте 2014-го стал старшим тренером ЦСКА.
К 2019 году Овчинников похудел на 20 килограммов. В интервью «Чемпионату» он объяснил, что, работая в спортивном коллективе, он должен быть примером для молодежи. Овчинников отметил, что у него есть собственный метод диеты, которому следует множество людей.
«Всё просто: я ем один раз в день, вечером», — рассказал он.
Также Очинников признался, что с годами стал «вреднее» и начал больше ворчать. Единственное, что не изменилось с возрастом — это нелюбовь к «Спартаку». В одном из старых интервью он заявлял, что больше всего ненавидит две вещи — хлебные крошки на столе и московский «Спартак».
«С точки зрения «Спартака», кстати, ничего не поменялось», — заявил он в 2019 году.
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Комментарии 5
Около спорта , Фото , Сергей Овчинников , Игорь Захаров , Спартак , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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