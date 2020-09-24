Затем на тех же условиях перешел в «Амкар» и играл за команду один сезон, проведя в составе пермяков 38 матчей.

Бутко подписал контракт с «Шахтером» в 2008 году. Он выступал на правах аренды за разные украинские клубы с 2010-го по 2015-й.

«Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он.

Футболист заявил, что поехал в РПЛ за новым уровнем футбола. «Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он. Будко пояснил в интервью, что на родине никто не критиковал его за это решение.