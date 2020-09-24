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«Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается"

Александр Котлеткин
12 часов назад
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, выступавший за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Амкар», назвал Россию своим врагом. Об этом сообщает Lenta.ru.
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, выступавший за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Амкар», назвал Россию своим врагом. Об этом сообщает Lenta.ru.
1/10 Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, выступавший за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Амкар», назвал Россию своим врагом. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: ФК Амкар
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Футболист заявил, что поехал в РПЛ за новым уровнем футбола.
2/10 Футболист заявил, что поехал в РПЛ за новым уровнем футбола.
Фото: ФК Амкар
«Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он.
3/10 «Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он.
Фото: ФК Амкар
Будко пояснил в интервью, что на родине никто не критиковал его за это решение.
4/10 Будко пояснил в интервью, что на родине никто не критиковал его за это решение.
Фото: Instagram
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Бутко подписал контракт с «Шахтером» в 2008 году. Он выступал на правах аренды за разные украинские клубы с 2010-го по 2015-й.
5/10 Бутко подписал контракт с «Шахтером» в 2008 году. Он выступал на правах аренды за разные украинские клубы с 2010-го по 2015-й.
Фото: Instagram
Затем на тех же условиях перешел в «Амкар» и играл за команду один сезон, проведя в составе пермяков 38 матчей.
6/10 Затем на тех же условиях перешел в «Амкар» и играл за команду один сезон, проведя в составе пермяков 38 матчей.
Фото: Instagram
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Футболист заявил, что поехал в РПЛ за новым уровнем футбола. «Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но тогда я поехал именно за футболом. Хотел вернуть свой уровень. Сейчас в Россию не поехал бы», — отметил он. Будко пояснил в интервью, что на родине никто не критиковал его за это решение.
Бутко подписал контракт с «Шахтером» в 2008 году. Он выступал на правах аренды за разные украинские клубы с 2010-го по 2015-й. Затем на тех же условиях перешел в «Амкар» и играл за команду один сезон, проведя в составе пермяков 38 матчей.
Около спорта,Фото,Богдан Бутко,
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