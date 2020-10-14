Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Как выглядят красотки ММА после боя 

Александр Котлеткин 10 часов назад
Девушки, выступающие в ММА, обрели огромную популярность среди поклонников боевых искусств. Целая армия фанатов следит за их жизнью в социальных сетях. Девушки, в свою очередь, не стесняются подогревать к себе интерес, выкладывая горячие фото с тренировок и позируя для мужских журналов. При этом на ринге они остаются яростными бойцами, готовыми превратить соперниц в «кровавое месиво». Об этом рассказывает РИА Новости Спорт.
Американка Пейдж Ванзант за последние годы стала настоящим секс-символом UFC. Девушка покорила сердца пользователей социальных сетей и зрителей телевизионных шоу. Увы, ее спортивные результаты не всегда соответствовали уровню популярности.
Однако Ванзант всегда честно билась октагоне, что порой серьезно сказывалось на ее модельной внешности.
Анастасия Янькова считается главной красоткой отечественных единоборствкрасоткой отечественных единоборств. Она регулярно попадает во всевозможные топы самых сногсшибательных спортсменок страны, и теперь строит карьеру на телевидении.
Россиянка сияла с экранов и во время выступлений в MMA, но и ей не удавалось избежать серьезного урона.
В 2016 году Каролина Ковалькевич была восходящей звездой и билась за чемпионский пояс. Тот бой Ковалькевич проиграла, а затем она уступила еще в пяти поединках из семи.
В одном из своих выступлений Ковалькевич получила перелом костей лица и у нее начались проблемы со зрением.
Йоанна Енджейчик очень серьезно относится к своей внешности. Ради поклонников она даже сделала операцию по увеличению груди.
Енджейчик сошлась в жестокой рубке с Вэйли Жанг и получила настолько огромную гематому, что спортсменку было тяжело узнать.
У Мишель Уотерсон есть все данные для карьеры модели. В юные годы она попробовала себя на подиумах, но ушла в профессиональный спорт.
Теперь каратистка блистает в октагоне, но платит за популярность своей красотой.
Ронда Роузи была первой девушкой чемпионкой UFC и вошла в Зал славы промоушена. Еще во время выступлений американка закрепилась в Голливуде, снявшись в нескольких известных кинокартинах.
Горечь поражения коснулась лица Ронды после битвы за чемпионский пояс с Холли Холм.
Роуз Намаюнас пожертвовала своими шикарными волосами для большего комфорта в тренировочном процессе. В октагоне миловидная девушка славится своей стойкостью.
Россиянка Яна Куницкая героиня одних из самых кровавых кадров в истории UFC. После нескольких выступлений она ушла из MMA, сосредоточившись на делах семейных и тренерской работе, но спустя несколько лет Куницкая все же возобновила выступления.
Притягательная Кейтлин Нейл регулярно попадает в списки сексуальных девушек-бойцов. Кейтлин пока не добилась грандиозных высот, однако ее возвращения в клетку наверняка ждут многие поклонники.
Кей Хэнсен — самая молодая девушка в UFC. Спортсменка обладает самой безобидной внешностью в промоушене. В одном из своих боев Хэнсен одержала победу, несмотря на жуткое рассечение на лице.
Видео дня. «Лестер» проиграл «Вест Хэму»
Комментарии 3
Около спорта , Фото , Яна Куницкая , Мишель Уотерсон , Роуз Намаюнас , Холли Холм , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бой будет для Хабиба последним»
«Бой будет для Хабиба последним»
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Одна злоба»: скандал с Исинбаевой получил развитие
«Одна злоба»: скандал с Исинбаевой получил развитие
Емельяненко предсказал первое поражение Нурмагомедову
Емельяненко предсказал первое поражение Нурмагомедову
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть