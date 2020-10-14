Как выглядят красотки ММА после боя 

Девушки, выступающие в ММА, обрели огромную популярность среди поклонников боевых искусств. Целая армия фанатов следит за их жизнью в социальных сетях. Девушки, в свою очередь, не стесняются подогревать к себе интерес, выкладывая горячие фото с тренировок и позируя для мужских журналов. При этом на ринге они остаются яростными бойцами, готовыми превратить соперниц в «кровавое месиво». Об этом рассказывает РИА Новости Спорт.

Американка Пейдж Ванзант за последние годы стала настоящим секс-символом UFC. Девушка покорила сердца пользователей социальных сетей и зрителей телевизионных шоу. Увы, ее спортивные результаты не всегда соответствовали уровню популярности.

Однако Ванзант всегда честно билась октагоне, что порой серьезно сказывалось на ее модельной внешности.

Анастасия Янькова считается главной красоткой отечественных единоборствкрасоткой отечественных единоборств. Она регулярно попадает во всевозможные топы самых сногсшибательных спортсменок страны, и теперь строит карьеру на телевидении.

Россиянка сияла с экранов и во время выступлений в MMA, но и ей не удавалось избежать серьезного урона.

В 2016 году Каролина Ковалькевич была восходящей звездой и билась за чемпионский пояс. Тот бой Ковалькевич проиграла, а затем она уступила еще в пяти поединках из семи.

В одном из своих выступлений Ковалькевич получила перелом костей лица и у нее начались проблемы со зрением.

Йоанна Енджейчик очень серьезно относится к своей внешности. Ради поклонников она даже сделала операцию по увеличению груди.

Енджейчик сошлась в жестокой рубке с Вэйли Жанг и получила настолько огромную гематому, что спортсменку было тяжело узнать.

Мишель Уотерсон есть все данные для карьеры модели. В юные годы она попробовала себя на подиумах, но ушла в профессиональный спорт.

Теперь каратистка блистает в октагоне, но платит за популярность своей красотой.

Ронда Роузи была первой девушкой чемпионкой UFC и вошла в Зал славы промоушена. Еще во время выступлений американка закрепилась в Голливуде, снявшись в нескольких известных кинокартинах.

Горечь поражения коснулась лица Ронды после битвы за чемпионский пояс с Холли Холм

Роуз Намаюнас пожертвовала своими шикарными волосами для большего комфорта в тренировочном процессе. В октагоне миловидная девушка славится своей стойкостью.

Россиянка Яна Куницкая героиня одних из самых кровавых кадров в истории UFC. После нескольких выступлений она ушла из MMA, сосредоточившись на делах семейных и тренерской работе, но спустя несколько лет Куницкая все же возобновила выступления.

Притягательная Кейтлин Нейл регулярно попадает в списки сексуальных девушек-бойцов. Кейтлин пока не добилась грандиозных высот, однако ее возвращения в клетку наверняка ждут многие поклонники.

Кей Хэнсен — самая молодая девушка в UFC. Спортсменка обладает самой безобидной внешностью в промоушене. В одном из своих боев Хэнсен одержала победу, несмотря на жуткое рассечение на лице.