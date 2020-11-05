Что стало лицом мирового волейбола Габриэль Рис 

Рис родилась 6 января 1970 года в калифорнийской Ла-Холье. Ее отец, тринидадец, погиб в авиакатастрофе, когда Габриель было пять лет. Девочка жила на Виргинских островах, затем посещала христианскую школу Кесвик в Санкт-Петербурге (штат Флорида) и там увлеклась спортом.

После школы она согласилась на волейбольную стипендию от Университета Флориды, где специализировалась в области коммуникаций и успешно выступала на соревнованиях. Она поставила два новых рекорда — 240 самостоятельных блоков и 747 полных блоков — и попала в университетский Зал славы легкой атлетики.

Четыре года подряд Рис была одним из лидеров Женской лиги пляжного волейбола. В 1997 году команда Рис заняла первое место в Мировом чемпионате по пляжному волейболу (Beach Volleyball World Championships). Также спортсменка участвовала в Olympic Challenge Series 1999-2000 годов, Мировом туре по пляжному волейболу FIVB и других соревнованиях.

Параллельно со спортивной карьерой Рис начала появляться на обложках журналов, снялась для Elle, Outside, Shape, Women's Sports & Fitness и Playboy.

В 1997-м в соавторстве с писательницей Карен Карбо Рис выпустила автобиографию «Большая девочка в трудном положении». Также спортсменка писала для Women's Sports & Fitness и ELLE, а в 2013-м вышла ее книга «Моя ступня слишком велика для хрустальной туфельки: руководство для менее идеальной жизни».

В 2000-х она снялась в сериалах «Северный берег», «8 простых правил» и выпустила видеокомплекс упражнений Gabrielle Reece: Fit & Healthy Prenatal Workouts.

С 1997 года Рис замужем за серфером Лэрдом Гамильтоном. В их браке родились две дочери. Семья живет на Гавайях и в Малибу.

Сейчас спортсменка ведет собственный подкаст The Gabby Reece show, куда приглашает разнообразных гостей — от спортсмена-экстремала до даоссийского монаха. Она продвигает собственную программу группового фитнеса высокой интенсивности и их совместную с мужем программу — Extreme Performance Training.