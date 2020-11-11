Австрийская легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье Ивона Дадич похвасталась у себя на странице в Instagram идеальным прессом. Об это сообщает РИА Новости Спорт.

"Мне нравится купальник, выглядишь великолепно", "Эти кубики", "Нет слов", — восхитились публикацией почитатели спортсменки.

Ивона Дадич родилась в семье выходцев из Хорватии. В детстве бегала на дистанции 800 метров, где свой первый приз выиграла ещё в девять лет. В 2009 году увлеклась многоборьем. Уже через три года в Лондоне Дадич стала первой семиборкой в истории Австрии, выступившей на Олимпийских играх. На ее счету серебряные медали чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике в помещении. Она также является обладателем рекорда Австрии в многоборье.