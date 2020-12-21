Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух женился на звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой. Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

25-летняя Арзамасова опубликовала видео из ЗАГСа, на котором запечатлена церемония бракосочетания.

Елизавета Арзамасова стала известна благодаря роли девочки-вундеркинда в сериале «Папины дочки». Впервые Елизавета и Илья встретились около 10 лет назад на съемках проекта «Лед и пламень» на Первом канале, который курировал Авербух. Девушка тогда каталась в паре с Максимом Стависким и заняла второе место.

В то время не могло быть и речи об отношениях между будущими супругами — Арзамасовой на тот момент исполнилось всего 15 лет.

Позже Елизавету связывала близкая дружба с актером Филиппом Бледным, который играл роль возлюбленного одной из «сестер» Арзамасовой в сериале «Папины дочки». Но затем Арзамасова выбрала карьеру, из-за чего пара распалась. Об этом рассказывает «Спорт-экспресс».

Слухи о романе между Арзамасовой и Авербухом появились летом. В сентябре пара появилась в шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о своих отношениях.