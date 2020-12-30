«Бедра-убийцы» сводят мужчин с ума 

Патриция Аламо — испанская фитнес-модель из Мадрида. Девушка никак не выделялась среди своих сверстниц, пока однажды не попала в спортзал. Со временем новое хобби переросло в серьёзное увлечение, которое изменило жизнь Патриции.

Сейчас девушка является обладательницей огромных «бедер-убийц», которые сводят мужчин с ума. За ее жизнью в Instagram следят около миллиона человек.

Испанка правильно питается и на постоянной основе посещает фитнес-зал. Особый упор Патриция делает на прокачку ног и ягодиц. Благодаря занятиям у девушки нет отбоя от поклонников. Правда, некоторые мужчины пугаются ее сверхчеловеческих объемов.