Биатлонистка Евгения Павлова одна из самых прямых и откровенных спортсменок в России. Девушка призналась журналистам, что не хотела бежать последнюю эстафетную гонку из-за сильной усталости, а тренерский штаб её мнение проигнорировал. В итоге Павлова ушла на штрафной круг и команда потеряла драгоценные секунды в борьбе за медаль.

«Расстроена. Подвела команду, зашла на круг — недопустимо такое на эстафете. Не знаю, почему так получилось. У меня ноги затряслись. Есть уже какая-то усталость. Наверное, надо было пропустить эстафету, давать кому-то шанс. Но это на данный момент не обговаривается в нашей команде, у спортсменов даже не спрашивают, как самочувствие. Нет эмоций абсолютно. Выхожу пустая. Выхожу, борюсь », — рассказала Павлова журналистам.

«Павлова сказала, что ей было тяжело и, наверное, надо было пропустить эстафету? А легко только у кассы. Кому было легко на трассе? Норвежкам, Франции? Никому не было легко, и лёгких гонок не бывает. Это сказки», — ответил биатлонистке старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Павлова уже не в первый раз жалуется на отсутствие взаимопонимания с тренерским штабом. Биатлонистка ещё в начале сезона говорила о том, что в команде ей некомфортно и её не слышат.

Между тем болельщики сборной России не поддержали спортсменку.

«А чего тут удивляться? Поколение смартфонов и нытиков в биатлоне. Уже которая по счёту так себя ведёт: были и Слепцова, и Сливко, и другие, которые никому ничего не должны, только у кассы они об этом забывают…» — прокомментировал выступление сборной пользователь rfr17.

Евгения Павлова — российская биатлонистка, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года.