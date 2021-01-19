Фигуристка Сотскова сообщила о разводе через полгода после свадьбы 

Медалистка чемпионата России и участница Олимпийских игр фигуристка Мария Сотскова разводится через полгода после свадьбы. Молодожены даже не успели успели отметить торжественное событие, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Дорогая моя Машенька, я тебя очень сильно люблю! К сожалению, в жизни действительно происходит всё не просто так. Для меня всегда семья была самым главным, что только может быть в жизни. Я всегда мечтал и хотел семью. Всё, что я делал, — во имя нашей̆ семьи. Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах», — написал муж Сотсковой Михаил Омельчук у себя на странице в Instagram.

За последнее время девушка пережила потерю отца, болезненный уход из спорта и громкий допинговый скандал.

Карьера у фигуристки начиналась отлично. В 13 лет Сотскова с первой же попытки победила в финале юниорского Гран-при, оставив позади себя Серафиму Саханович Евгению Медведеву . В 2018 году она стала второй на чемпионате России, уступив только Алине Загитовой.

Затем в жизни фигуристки началась полоса неудач. Она провалила выступление на Олимпиаде, заняв 8 место. Летом следующего года Сотскова потеряла отца. На фоне трагедии девушка попыталась вернуться на свой прежний высокий уровень в фигурном катании, но стала лишь предпоследний на единственном этапе Гран-при и отказалась участия в чемпионате.

Вскоре в прессу просочились сведения, что Марию отстранили от любой спортивной деятельности на 10 лет из-за махинаций с допинг-пробами. Летом 2020 года она вышла замуж за композитора и продюсера Михаила Омельчука. Молодожены хотели провести отложенные свадебные торжества летом 2021 года.