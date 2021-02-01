1 февраля 2012 года после окончания матча чемпионата Египта болельщики футбольного клуба «Аль-Масри» выбежали на поле, напали на игроков и тренерский штаб «Аль-Ахли», а потом жестоко избили каирских фанатов. По данным египетских властей, в драке участвовали около 4 тысяч болельщиков. В результате резни на стадионе в Порт-Саиде погибло 73 человека, не меньше тысячи были ранены. Об этом сообщает Sports.ru.

Матч между двумя командами начался с получасовым опозданием, что посеяло недовольство у зрителей. В первом тайме гости вышли вперед. Болельщики из Каира стали оскорблять соперников и вывесили баннер: «В Порт-Саиде у мужиков нет яиц, они просто плаксивые бабы». Разозленные фанаты «Аль-Масри» попытались вырваться на поле в перерыве, но полицейским удалось остановить ультрас.

Во втором тайме «Аль-Масри» забил три мяча и после финального свистка тысячи болельщиков выбежали на газон. Разъяренная толпа бросилась на футболистов и тренеров каирского клуба.

«Меня били руками и ногами, потом вытащили за пределы стадиона», — вспоминал бразильский тренер Мануэль Жозе.

Затем, когда команде соперников удалось скрыться в раздевалке, толпа начала штурм гостевого сектора. По словам очевидцев, полицейские просто расступились перед болельщиками «Аль-Масри».

«Они кричали, что принесли для нас погребальные саваны, а потом атаковали наш сектор, — рассказывал агентству Reuters фанат «Аль-Ахли» Мохаммед Саид . — Мы пытались сбежать по туннелю, но выходы кто-то заблокировал цепями, а свет не горел. Они стреляли по нам резиновыми пулями. Рядом со мной бежал семнадцатилетний парень по имени Ислам, а затем он внезапно свалился, и я увидел, что его затылок пробит кортиком. В его глазах погасла жизнь».

В июне 2015 года египетский суд провел заключительное заседание по делу о резне на стадионе Порт-Саида. Суд приговорил к смертной казни 11 человек, еще 15 получили тюремные сроки от 5 до 15 лет, а 21 подсудимый был оправдан.