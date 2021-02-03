На странице в Instagram российского гонщика Даниила Квята появилось «сториз», снятое едущей с ним в машине девушкой. Квят ради записи видео доверил ей свой телефон и доступ к аккаунту. Поклонники второго в истории российского пилота Формулы-1 смекнули — спортсмен снова в отношениях. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Попутчицу Даниила зовут Адриана Кодреа. Девушка родом из Румынии. Кодреа закончила университет Тимиошары со степенью бакалавра по математике и юридическому делу в банкинге и корпоративных финансовых законах.

В 2016 году она перебралась в Монте-Карло. Сейчас Адриана Кодреа работает персональным помощником в центральной рентгенологической клинике Монако. Девушка владеет английским, итальянским, французским и испанским языками.

О личной жизни Кодреа больше ничего не известно. Она ведет "закрытый" Instagram, в котором делится снимками только с друзьями.