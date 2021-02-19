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Кроме того, женская сборная России завоевала Малый хрустальный глобус в зачете эстафет Кубка IBU. На фоне провального выступления российской сборной на этапах Кубка мира по биатлону, возможно, кого-то из этих обворожительных девушек мы скоро увидим в составе основной команды.

Наталья Гербулова — российская биатлонистка, чемпионка и призёр чемпионата России. Участница первых зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года, где заняла пятое место в спринте и девятое — в гонке преследования.

В 2018 году стала двукратной чемпионкой России, завоевав золото в одиночной смешанной эстафете и гонке патрулей.

Екатерина Носкова — российская биатлонистка, участница Кубка мира, чемпионка России и бронзовый призёр юниорского чемпионата мира. На Кубке IBU дебютировала в марте 2017 года на этапе в Отепя, где стала четвёртой стала в смешанной эстафете.

Трёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года.

Валерия Васнецова — российская биатлонистка, участница Кубка мира, чемпионка России, чемпионка Всемирной Универсиады, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

В сезоне 2016/2017 участвовала в гонках юниорского Кубка IBU. Стала первой в спринте на этапах в Хохфильцене и Поклюке. В общем зачёте сезона 2016/2017 заняла второе место, уступив француженке Миртиль Бегю. 9 марта 2019 года завоевала золото в сингл-миксте на Всемирной Универсиаде в Красноярске.

Чемпионка России 2020 года в одиночной смешанной эстафете в команде Пермского края.

Анастасия Егорова — российская биатлонистка, воспитанница мурманской СДЮШОР № 3. На зимней Универсиаде 2017 года была третьей в спринте.

Призер кубка IBU в Ханты-Мансийске в 2018. Выиграла серебро в спринте и гонке преследования.

Чемпионка России 2018 в индивидуальной гонке на 15 км в Ханты-Мансийске.