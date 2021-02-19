Дарья Касаткина выиграла турнир в Мельбурне 

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Мельбурне (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Для 23-летней Касаткиной это третий титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне (США), а в 2018-м победила на Кубке Кремля.

«Я очень рада выиграть свой первый титул в этом году. Спасибо всем за поддержку. Сезон австралийских турниров для меня завершён. Увидимся на турнире где-нибудь в другом месте. Большое спасибо», — сказала Касаткина после матча.