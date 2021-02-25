Туктамышева снялась для мужского журнала 

Фото обложки свежего номера журнала Maxim с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой появилось на сайте издания.

«Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания. Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию!» — говорится в описании. На страницах журнала Туктамышева также появится топлес. Об этом сообщает Lenta.ru.

15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.