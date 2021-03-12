Самбистка Мохнаткина высказалась о сексе перед боями

Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».

1/11 Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше». Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было. Фото: Instagram 3/11 «Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина. Фото: Instagram 4/11 Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг. Фото: Instagram 6/11 Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры. Фото: Instagram 7/11 В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.

«Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.

Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира. На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг. Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры.