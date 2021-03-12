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Самбистка Мохнаткина высказалась о сексе перед боями

Александр Котлеткин
13 часов назад
Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».
Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».
1/11 Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».
Фото: Instagram
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По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.
2/11 По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.
Фото: Instagram
«Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.
3/11 «Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.
Фото: Instagram
Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира.
4/11 Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира.
Фото: Instagram
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На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг.
5/11 На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг.
Фото: Instagram
Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры.
6/11 Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры.
Фото: Instagram
В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг.
7/11 В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг.
Фото: Instagram
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По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.
«Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.
Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира. На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг. Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры.
В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг.
Около спорта,Фото,Марина Мохнаткина,
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