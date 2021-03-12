Самбистка Мохнаткина высказалась о сексе перед боями

Российская самбистка и боец Bellator Марина Мохнаткина рассказала о своем отношении к сексу перед боями. Об этом сообщает YouTube-проект «Руки Выше».
По ее словам, подобного опыта перед соревнованиями у нее не было.
«Рассказывают, что секс перед стартами помогает. Может, надо воспользоваться... Сменить тактику (смеется)», — сказала Мохнаткина.
Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 6-кратная чемпионка мира. На летней Универсиаде в Казани спортсменка возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг. Учится в Пермском государственном педагогическом гуманитарном университете на факультете физической культуры.
В ММА Мохнаткина выступает в лиге Bellator, где в последнем поединке проиграла по очкам американке Джанай Хардинг.