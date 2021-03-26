Главный секс-символ боев без правил Пейдж Ванзант отмечает свой день рождения. Сегодня американке исполняется 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

1/10 Главный секс-символ боев без правил Пейдж Ванзант отмечает свой день рождения. Сегодня американке исполняется 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости Спорт. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 В ММА девушка пришла из-за тяжелого детства. В 14 лет будущая звезда мирового спорта пережила групповое изнасилование. Фото: Instagram 3/10 Ванзант перебрала с алкоголем на вечеринке и не смогла оказать сопротивления насильникам, при этом она оставалась в сознании. Фото: Instagram 4/10 После происшествия девушка стала школьным изгоем. Одноклассники всячески высмеивали жертву из-за "согласия" на групповой секс. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Ванзант было стыдно даже заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке. Пейдж была буквально в шаге от самоубийства, но смогла найти выход в спорте. Фото: Instagram 6/10 Свой первый бой Ванзант провела в июне 2012-го и сразу обрела бешеную популярность среди поклонников ММА. Фото: Instagram 7/10 Сейчас за жизнью Пейдж в Instagram следят 2,8 миллиона подписчиков. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений. В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Фото: Instagram 9/10 Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей. Фото: Instagram 10/10 «Бои определенно спасли мне жизнь. Они спасли меня как личность», - однажды поделилась Ванзант с поклонниками. Фото: Instagram

В ММА девушка пришла из-за тяжелого детства. В 14 лет будущая звезда мирового спорта пережила групповое изнасилование. Ванзант перебрала с алкоголем на вечеринке и не смогла оказать сопротивления насильникам, при этом она оставалась в сознании.

После происшествия девушка стала школьным изгоем. Одноклассники всячески высмеивали жертву из-за "согласия" на групповой секс. Ванзант было стыдно даже заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке. Пейдж была буквально в шаге от самоубийства, но смогла найти выход в спорте.

Свой первый бой Ванзант провела в июне 2012-го и сразу обрела бешеную популярность среди поклонников ММА. Сейчас за жизнью Пейдж в Instagram следят 2,8 миллиона подписчиков.

Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.