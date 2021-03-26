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Изнасилование и травля: что пережила секс-символ ММА Пейдж Ванзант

Александр Котлеткин
10 часов назад
Главный секс-символ боев без правил Пейдж Ванзант отмечает свой день рождения. Сегодня американке исполняется 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Главный секс-символ боев без правил Пейдж Ванзант отмечает свой день рождения. Сегодня американке исполняется 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
1/10 Главный секс-символ боев без правил Пейдж Ванзант отмечает свой день рождения. Сегодня американке исполняется 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
Фото: РИА Новости
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В ММА девушка пришла из-за тяжелого детства. В 14 лет будущая звезда мирового спорта пережила групповое изнасилование.
2/10 В ММА девушка пришла из-за тяжелого детства. В 14 лет будущая звезда мирового спорта пережила групповое изнасилование.
Фото: Instagram
Ванзант перебрала с алкоголем на вечеринке и не смогла оказать сопротивления насильникам, при этом она оставалась в сознании.
3/10 Ванзант перебрала с алкоголем на вечеринке и не смогла оказать сопротивления насильникам, при этом она оставалась в сознании.
Фото: Instagram
После происшествия девушка стала школьным изгоем. Одноклассники всячески высмеивали жертву из-за "согласия" на групповой секс.
4/10 После происшествия девушка стала школьным изгоем. Одноклассники всячески высмеивали жертву из-за "согласия" на групповой секс.
Фото: Instagram
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Ванзант было стыдно даже заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке. Пейдж была буквально в шаге от самоубийства, но смогла найти выход в спорте.
5/10 Ванзант было стыдно даже заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке. Пейдж была буквально в шаге от самоубийства, но смогла найти выход в спорте.
Фото: Instagram
Свой первый бой Ванзант провела в июне 2012-го и сразу обрела бешеную популярность среди поклонников ММА.
6/10 Свой первый бой Ванзант провела в июне 2012-го и сразу обрела бешеную популярность среди поклонников ММА.
Фото: Instagram
Сейчас за жизнью Пейдж в Instagram следят 2,8 миллиона подписчиков.
7/10 Сейчас за жизнью Пейдж в Instagram следят 2,8 миллиона подписчиков.
Фото: Instagram
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Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений. В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship.
8/10 Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений. В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship.
Фото: Instagram
Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
9/10 Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
Фото: Instagram
«Бои определенно спасли мне жизнь. Они спасли меня как личность», - однажды поделилась Ванзант с поклонниками.
10/10 «Бои определенно спасли мне жизнь. Они спасли меня как личность», - однажды поделилась Ванзант с поклонниками.
Фото: Instagram
В ММА девушка пришла из-за тяжелого детства. В 14 лет будущая звезда мирового спорта пережила групповое изнасилование. Ванзант перебрала с алкоголем на вечеринке и не смогла оказать сопротивления насильникам, при этом она оставалась в сознании.
После происшествия девушка стала школьным изгоем. Одноклассники всячески высмеивали жертву из-за "согласия" на групповой секс. Ванзант было стыдно даже заглянуть в школьный буфет. Вместо этого она брала с собой еду из дома и пряталась в туалетной кабинке. Пейдж была буквально в шаге от самоубийства, но смогла найти выход в спорте.
Свой первый бой Ванзант провела в июне 2012-го и сразу обрела бешеную популярность среди поклонников ММА. Сейчас за жизнью Пейдж в Instagram следят 2,8 миллиона подписчиков.
Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
«Бои определенно спасли мне жизнь. Они спасли меня как личность», - однажды поделилась Ванзант с поклонниками.
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