Женщины и наркотики: как жил "Белый Тайсон"

Американского боксера Томми Моррисона называли «Белым Тайсоном». Спортсмен крушил на ринге своих соперников, снимался в кино и мечтал о славе Элвиса Пресли.

1/9 Томми Моррисон во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Томми Моррисон во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: globallookpress.com 3/9 Томми Моррисон и Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: globallookpress.com 4/9 Томми Моррисон и Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Томми Моррисон и Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: ТАСС 6/9 Томми Моррисон и Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: legion-media.ru 7/9 Томми Моррисон во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Томми Моррисон и Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма "Рокки 5" Фото: legion-media.ru 9/9 Томми Моррисон в 2011 году Фото: Wikipedia commons

Увлекаться боксом Томми начал с пятилетнего возраста. Его мать устроила ему шутливый поединок с 8-летним соперником, пообещав победителю газировку. Будущий чемпион мира сумел побить более взрослого мальчика и завоевать свою первую награду.

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Моррисон дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1988 года в бою с Уильямом Муххамадом, которого нокаутировал в 1 раунде. Молодой боец разметал своих следующих соперников, буквально не оставив им ни шанса. Томми оставался непобедимым вплоть до октября 18 октября 1991 года, когда он проиграл нокаутом Рэю Мерсеру. Это был его 29 бой в карьере. Всего же Моррисон провел 52 поединка и лишь трижды не смог добиться победы.

В 1990 году боксер снялся в пятой части знаменитой серии фильмов о Рокки. Боец сыграл роль Томми Гана, ученика Рокки, который по сюжету соблазняется шикарной жизнью и вступает в конфликт с бывшим учителем.

Жизнь самого Моррисона к тому времени уже мало чем напоминала жизнь настоящего спортсмена. Боксер всерьез увлекся слабым полом. Некоторое время Томми встречался одновременно с десятью девушками, причем чаще всего подруги бойца знали о его похождениях. В автоответчике Моррисона вместо гудка в то время звучали женские стоны.

Тренер тщетно умолял боксера завязать с выпивкой и наркотиками и ограничить себя в отношениях с женщинами.

В 1996 году у звезды бокса нашли ВИЧ. Атлетическая комиссия штата Невада запретила Томми выходить на ринг.

«Я знаю, что такое безопасный секс, но я никогда его не практиковал», — рассказывал Моррисон, когда у него обнаружили вирус иммунодефицита.

Страшное заболевание не изменило привычек боксера. Хотя он в том же году женился на своей подруге Дон Фримен, но все также продолжал кутить в компании с красотками, разбавляя сексуальные утехи наркотиками и алкоголем. Моррисон принципиально отрицал существование ВИЧ, не проходил лекарственную терапию, предпочитая использовать альтернативную медицину для поддержки здоровья.

В конце 1999 года боксер угодил в тюрьму за хранение оружия и наркотиков. Там он активно имитировал сумасшествие, после чего его перевели в больницу для шизофреников. По словам Томми, персонал учреждения часто запирал его в ящике для буйных больных.

В клинике он наконец-то согласился на лечение и почувствовал себя значительно лучше. Затем Моррисон решил, что вируса у него никогда не было и решил вернуться на ринг. В феврале 2007 он загадочным образом получил боксерскую лицензию в Западной Виргинии. В течение года он провел два поединка, которые выиграл техническим нокаутом.

В 2011 году Мориссон женился на англичанке Трише Хардинг, которую убедил, что связи между ВИЧ и СПИДом не существует. Боец продолжал грезить рингом, перебиваясь подпольными боями, но так и не смог вернуться в профессиональный бокс.