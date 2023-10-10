В России отреагировали на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных
Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
«То, что УЕФА переиграл решение о допуске наших юношей к соревнованиям, конечно, неприятно. На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения — политическое давление.
Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная — даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чем.
За это время состоялось еще и душераздирающее выступление армянского борца Джулфалакяна. Оно не касалось, конечно, проблем юношеского спорта в современной политической ситуации, но впечатлило сильно. Может, я идеалист, а может, и дурак, но я продолжаю думать, что спорт может больше, чем снаряды и пули", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил решение о допуске российских юношеских сборных к турнирам, сообщил журналист Роб Харрис на своей странице в Twitter (X). По его словам, члены комитета так и не смогли найти техническую возможность для допуска спортсменов из России. Ограничение на их участие останется в силе.
Представители UEFA заявили о возможном пересмотре своего решения о запрете участия российских юношеских команд от 9 октября. В союзе заявили, что дети «не должны страдать от решений взрослых». Предполагалось, что им дадут допуск к турнирам, оставив запрет для основной сборной России и клубов Российской премьер-лиги до окончания специальной военной операции на Украине.
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино ранее допустил вероятность участия сборной России в следующем чемпионате мира. По его словам, это станет возможным, если будет разрешена ситуация на Украине. Отмечается, что ограничение для российских спортсменов действует с 2022 года. Из-за действующих правил футболисты из России не смогли сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира, прошедший в Катаре.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение УЕФА отменить допуск до международных турниров юношеских российских сборных по футболу стало «еще большей неожиданностью».
«Честно говоря, не ожидал, что допустят, и не ожидал, что отменят», - сказал главный тренер российской сборной по футболу.
«Цирк должен работать, клоуны должны веселить народ». Червиченко — об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России
Отменой решения по допуску российских сборных до 17 лет представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выставили себя клоунами, заявил «Матч ТВ» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.
— Цирк должен работать, клоуны должны веселить народ. Видимо, там до кого то дошло, что на бумаге эта ситуация еще как то может существовать, но в жизни в данных условиях этого быть не может. Не знаю. А может, кому то там показалось, что мы еще к чему то причастны. Идиотов много. Поэтому удивляться не стоит. Это решение ожидаемое. И то решение (о допуске), которое было принято ранее, невыполнимо. В виде заманушки кость бросили. Но, видимо, большое количество вонючек в виде прибалтов и прочих скандинавов перевесили здравый смысл, наверное, — сказал Червиченко «Матч ТВ».
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал УЕФА аморфной медузой после отмены организацией своего же решения о допуске российских юношеских команд до международных турниров.
— Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая то амеба, аморфная медуза. Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации, — цитирует Наумова «Газета.Ru».
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменой решения о допуске сборных России среди игроков не старше 17 лет показал свою несостоятельность. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
"Еще когда было принято решение о допуске, я говорил, что непонятно, как его реализовать технически. В какой-то момент должен был настать этот вопрос. Я впервые вижу такое, чтобы исполком УЕФА принял решение, а потом его отменил. Они должны были разъяснить, что решение должно было быть твердо исполнено, создать механизм для его реализации", - сказал Колосков.
"Я думаю, действительно, что УЕФА не выдумывал причину. Но зачем тогда принимать решение, не до конца его продумав? Исполком просто показал свою несостоятельность", - добавил собеседник агентства.
Газзаев — о решении УЕФА по российским юниорам: «Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
— К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют. Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян, — заявил Газзаев RT.
Губерниев об отмене допуска российских команд U17: «В УЕФА показали, что они слабаки, зассали. Стыдоба»
Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА относительно российских команд.
Сегодня исполком союза отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.
Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – сказал комментатор.
Депутат Госдумы России Николай Валуев раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск футбольных сборных России до 17 лет на международные соревнования, передает Sport24.
"А я не удивлен решению УЕФА. Дно - их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться", - сказал Валуев.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работают жестокие люди, своим решением о продлении отстранения от международных турниров они ломают жизни российским детям, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
— В УЕФА работают бессовестные люди, жесткие и несправедливые. В их руках детские судьбы, а они позволяют себе так бездарно ими распоряжаться. Они просто ломают жизни российским детям, так поступая с ними — сначала допускают, а потом снова запрещают. Дети должны играть! За что с ними так? — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».
Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных до соревнований под своей эгидой.
«Тут нечего говорить. Я уже не знаю, какие слова найти. УЕФА ставит себя в неловкое положение. Как можно дать разрешение, а потом его отменить, когда что-то началось? Давление идёт сверху, возможно, первые лица стран тоже нагнетают. Но УЕФА поставил себя в неловкое положение», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением относительно решения УЕФА по отмене допуска до международных турниров для юношеских сборных России по футболу.
«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.
Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьёз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы — там ловить нечего», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.