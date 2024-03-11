$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Танцовщица и певица: как выглядит новая девушка Килиана Мбаппе

Slide 1 of 11
1/9
© Соцсети
2/9
© Соцсети
3/9
© Соцсети
4/9
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/9
© Соцсети
6/9
© Соцсети
7/9
© Соцсети
8/9
© Соцсети
9/9
© Соцсети

Поклонники французского футболиста Килиана Мбаппе обсуждают новый роман своего кумира. По слухам, очередной пассией звезды ПСЖ стала испанская певица Лола Индиго. Недавно пару заметили за ужином в одном из ресторанов Барселоны. Кроме того, оказалось, что Килиан и Лола подписаны друг на друга в соцсетях.

Настоящее имя Индиго — Мириам Доблас Муньос. Девушка с юных лет занимается танцами и была выступала вместе с такими артистами, как Крис Браун, Мигель Бозе, Энрике Иглесиас, Марта Санчес и The Baseballs. Позже Лола увлеклась пением и начала сольную карьеру.

Дебютный сингл артистки под названием Ya No Quiero Na стал хитом в Испании.

Как выглядит новая девушка скандального футболиста — в галерее "Рамблера".

Около спорта
Фото
Килиан Мбаппе
Марта Санчес
Энрике Иглесиас
Крис Браун
Рамблер: главные новости