Танцовщица и певица: как выглядит новая девушка Килиана Мбаппе

Поклонники французского футболиста Килиана Мбаппе обсуждают новый роман своего кумира. По слухам, очередной пассией звезды ПСЖ стала испанская певица Лола Индиго. Недавно пару заметили за ужином в одном из ресторанов Барселоны. Кроме того, оказалось, что Килиан и Лола подписаны друг на друга в соцсетях.

Настоящее имя Индиго — Мириам Доблас Муньос. Девушка с юных лет занимается танцами и была выступала вместе с такими артистами, как Крис Браун, Мигель Бозе, Энрике Иглесиас, Марта Санчес и The Baseballs. Позже Лола увлеклась пением и начала сольную карьеру.

Дебютный сингл артистки под названием Ya No Quiero Na стал хитом в Испании.

Как выглядит новая девушка скандального футболиста — в галерее "Рамблера".