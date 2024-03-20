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«Мама, я смотрю этот футбол». Умер Василий Уткин

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Василий Уткин (1972 — 2024)
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Василий Уткин (1972 — 2024) 
© Александр Вильф/Global Look Press
Спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин, 2005 год
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Спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин, 2005 год 
© Сергей Виноградов/ТАСС
Певец Владимир Пресняков и спортивный комментатор Василий Уткин в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год
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Певец Владимир Пресняков и спортивный комментатор Василий Уткин в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Спортивный комментатор Василий Уткин на матче 39-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Рубин» (Казань), 2012 год
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Спортивный комментатор Василий Уткин на матче 39-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Рубин» (Казань), 2012 год 
© Александр Вильф/РИА Новости

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Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День Выборов» в прокат, 2007 год
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Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День Выборов» в прокат, 2007 год 
© Игорь Кубединов/ТАСС
Спортивный комментатор Василий Уткин, актеры Ростислав Хаит и Леонид Барац на съемках фильма «День Выборов», 2007 год
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Спортивный комментатор Василий Уткин, актеры Ростислав Хаит и Леонид Барац на съемках фильма «День Выборов», 2007 год 
© ТАСС
Футболист Андрей Тихонов с сыновьями и комментатор Василий Уткин на прощальном матче Тихонова в Лужниках, 2011 год
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Футболист Андрей Тихонов с сыновьями и комментатор Василий Уткин на прощальном матче Тихонова в Лужниках, 2011 год 
© Наталья Кондратенко/Global Look Press
Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин на премьере фильма «День выборов 2» режиссера Александра Баршака в кинотеатре «Москва», 2016 год
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Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин на премьере фильма «День выборов 2» режиссера Александра Баршака в кинотеатре «Москва», 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Василий Уткин на юбилейном концерте театра «Квартет И» «День Радио – 10 лет» в Московском Государственном театре Эстрады, 2011 год
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Телеведущий Василий Уткин на юбилейном концерте театра «Квартет И» «День Радио – 10 лет» в Московском Государственном театре Эстрады, 2011 год 
© Михаил Фомичев/РИА новости

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Спортивный комментатор Василий Уткин на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой «История одного назначения» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2018 год
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Спортивный комментатор Василий Уткин на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой «История одного назначения» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2018 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Комментатор Василий Уткин и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) на праздновании юбилея Венедиктова, 2015 год
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Комментатор Василий Уткин и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) на праздновании юбилея Венедиктова, 2015 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Телекомментатор Василий Уткин перед показом ньюзикла «Гражданин поэт» в ресторане «Бочка», 2012 год
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Телекомментатор Василий Уткин перед показом ньюзикла «Гражданин поэт» в ресторане «Бочка», 2012 год 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Василий Уткин на съемках фильма режиссера Александра Баршака «День выборов — 2», 2015 год
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Василий Уткин на съемках фильма режиссера Александра Баршака «День выборов — 2», 2015 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин и президент холдинга «ПрофМедиа ТВ», генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия перед церемонией прощания с медиа-менеджером, журналистом Антоном Носиком в Центральном доме литераторов, 2017 год
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Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин и президент холдинга «ПрофМедиа ТВ», генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия перед церемонией прощания с медиа-менеджером, журналистом Антоном Носиком в Центральном доме литераторов, 2017 год 
© Станислав Красильников/ТАСС

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Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин на премьере фильма «Хороший мальчик» в кинотеатре «Москва», 2016 год
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Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин на премьере фильма «Хороший мальчик» в кинотеатре «Москва», 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. По данным Telegram-канала Baza, 19 марта его экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве.

Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

На протяжении пяти лет Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», затем перебрался на СТС и работал на телеканале Eurosport. В последние годы он вел собственный YouTube -канал, был владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси» и время от времени комментировал на «Окко Спорт» английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру.

Также Уткин был известен как актер, снимавшийся в одной из главных ролей в комедиях «День выборов» и «День выборов — 2». Болельщикам он запомнился яркими и нестандартными фразами во время работы, например: «Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол», во время игры

«МЮ» – «Реал», или «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем» (полуфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона»).

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