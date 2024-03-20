Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. По данным Telegram-канала Baza, 19 марта его экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве.

Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

На протяжении пяти лет Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», затем перебрался на СТС и работал на телеканале Eurosport. В последние годы он вел собственный YouTube -канал, был владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси» и время от времени комментировал на «Окко Спорт» английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру.

Также Уткин был известен как актер, снимавшийся в одной из главных ролей в комедиях «День выборов» и «День выборов — 2». Болельщикам он запомнился яркими и нестандартными фразами во время работы, например: «Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол», во время игры

«МЮ» – «Реал», или «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем» (полуфинал Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона»).