Алиса из Москвы: как выглядит возможная избранница Ламин Ямаля

17-летняя звезда мирового футбола Ламин Ямаль вновь попал на страницы мировых СМИ. На этот раз журналисты заговорили о новых отношениях рекордсмена Евро-2024. К всеобщему удивлению, возможной избранницей вингера «Барселоны» стала 20-летняя российская модель по имени Алиса. Пара подписалась друг на друга в соцсетях.

Известно, что девушка несколько лет назад переехала из Москвы в Барселону. Алиса ведет аккаунт в соцсетях и рекламирует модные бренды одежды. После того, как СМИ написали о новой возможной избраннице Ямаля, к ней на страницу ринулись поклонники футболиста. Фанаты также оценили красоту девушки, оставив восхищенные отзывы в комментариях. Несмотря на то, что пара не подтвердила слухи о романе, число подписчиков Алисы выросло до 100 тысяч человек.

Как выглядит возможная избранница «Вундеркинда из Барсы» — в галерее «Рамблера».