«Вот это Ананасы!»

Юлия Ефимова выложила обнаженное фото в Instagram — сообщает "Газета.ru". Знаменитая пловчиха вместе с подругой сделала пикантные фото на калифорнийском пляже. Грудь девушка прикрыла ананасами.

Одна часть подписчиков Юлии оценила идею девушки и стали звать ее замуж. «Жену бы такую — пловчиху с ананасами!», «Красавица, выходи за меня» — писали они.

Не остался в стороне и журналист Дмитрий Губерниев . «Вот это ананасы» — прокомментировал он.

Другая часть посоветовала Ефимовой быстрее найти супруга. «Она голодная, выдайте ее замуж» — написал поклонник.

Спортсменка живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.