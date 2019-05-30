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«Вот это Ананасы!» 

Рамблер 10 часов назад
Юлия Ефимова выложила обнаженное фото в Instagram — сообщает "Газета.ru". Знаменитая пловчиха вместе с подругой сделала пикантные фото на калифорнийском пляже. Грудь девушка прикрыла ананасами.
Одна часть подписчиков Юлии оценила идею девушки и стали звать ее замуж. «Жену бы такую — пловчиху с ананасами!», «Красавица, выходи за меня» — писали они.
Не остался в стороне и журналист Дмитрий Губерниев. «Вот это ананасы» — прокомментировал он.
Другая часть посоветовала Ефимовой быстрее найти супруга. «Она голодная, выдайте ее замуж» — написал поклонник.
Спортсменка живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Летние виды спорта , Фото , Дмитрий Губерниев , Юлия Ефимова , Газета.Ru
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