Как выглядят синхронистки в обычной жизни

Алла Шишкина — российская синхронистка. Алла 2-кратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Спортсменка с 5 лет занималась музыкой и балетом. В 7 лет она увидела по телевизору соревнования по синхронному плаванию и уговорила родителей отвести её в секцию синхронного плавания в СК «Олимпийский».

Анастасия Ермакова — российская синхронистка. 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и России.

Девочка с 4 лет занималась танцами, но вскоре передумали и отдали ее в школу плавания. Так Настя начала занятия спортом.

В 6 лет получила первый юношеский разряд.

Наталья Ищенко — российская синхронистка. Наталья 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все 4 вида соревнований.

Спортсменка родилась в Смоленске, но вскоре после этого её семья переехала в Калининград. Когда ей исполнилось пять лет, мама отвела Наталью сразу в две спортивные секции — художественной гимнастики и синхронного плавания в спортивный комплекс «ЮНОСТЬ». Но затем совмещать занятия сразу в двух секциях стало трудно, и она остановилась на синхронном плавании.

В 14 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в знаменитом Олимпийском центре водного спорта на Ткацкой улице.

Александра Пацкевич — российская синхронистка. Александра 2-кратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.