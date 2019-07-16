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Как выглядят синхронистки в обычной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Алла Шишкина — российская синхронистка. Алла 2-кратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Спортсменка с 5 лет занималась музыкой и балетом. В 7 лет она увидела по телевизору соревнования по синхронному плаванию и уговорила родителей отвести её в секцию синхронного плавания в СК «Олимпийский».
Анастасия Ермакова — российская синхронистка. 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и России.
Девочка с 4 лет занималась танцами, но вскоре передумали и отдали ее в школу плавания. Так Настя начала занятия спортом.
В 6 лет получила первый юношеский разряд.
Наталья Ищенко — российская синхронистка. Наталья 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все 4 вида соревнований.
Спортсменка родилась в Смоленске, но вскоре после этого её семья переехала в Калининград. Когда ей исполнилось пять лет, мама отвела Наталью сразу в две спортивные секции — художественной гимнастики и синхронного плавания в спортивный комплекс «ЮНОСТЬ». Но затем совмещать занятия сразу в двух секциях стало трудно, и она остановилась на синхронном плавании.
В 14 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в знаменитом Олимпийском центре водного спорта на Ткацкой улице.
Александра Пацкевич — российская синхронистка. Александра 2-кратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Светлана Колесниченко — российская синхронистка. Светлана олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы.
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Летние виды спорта , Фото , Наталья Ищенко , Александра Пацкевич , Светлана Колесниченко , Анастасия Ермакова
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