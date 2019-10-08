Соперничала с Хоркиной, а стала порнозвездой

Голландская гимнастка Верона ван де Лер стала блистать с 14 лет. Она выиграла чемпионат страны в многоборье. Спустя два года, на Евро-2002 Верона билась почти на равных против Светланы Хоркиной . Она опередила нашу чемпионку по медалям: 5 против 4. Правда, у голландки не было золота.

Полгода спустя Верона взяла серебро ЧМ в вольных упражнениях; дома ее признали спортсменкой года, рассказывает издание Sports.ru.

Но ван де Лер не попала в Афины. Она разругалась с Федерацией гимнастики и родителями, которые давили на девушку.

«Каким я была человеком — никого не интересовало. Я стала продуктом федерации, родителей и всех тех, кто проявлял ко мне интерес», — позже рассказывала спортсменка в интервью.

Верона ушла из спорта, подала в суд на родителей, после чего они выгнали ее из дома. Она стала бездомной: ночевала в машине на парковке, питалась бесплатной едой в супермаркетах. В итоге девушка попала в тюрьму за вымогательство и отсидела 72 дня.

В 2011-м популярный сайт для интимных чатов предложил ей стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с Вероной, в ходе которого она обнажалась. Ван де Лер хорошо заработала на своем теле и решила начать сниматься в порно.

«Быть гимнасткой — это тоже эксгибиционизм. К тому же каждый день ты сталкиваешься с сексуальными домогательствами и сексистким поведением, ведь ты молодая девушка, которая широко расставляет ноги на публике», — оправдывала себя чемпионка.

Сейчас Верона занимается своим сайтом для взрослых, выкладывает в интернет свои горячие видео, ведет несколько страничек в Instagram, а также собирается консультировать спортсменок по теме насилия и домогательств.